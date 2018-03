Ion Iliescu A REUŞIT SĂ TREACĂ peste un MOMENT CRITIC. ANUNŢ DE ULTIMĂ ORĂ despre fostul preşedinte al ţării. Breaking news!

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a oferit detalii picante din viața lui de familie. Acesta a afirmat că în vremea copilăriei s-au întâmplat lucruri care l-au afectat





Ion Iliescu, care este căsătorit de peste șase decenii cu Nina Iliescu, are o poveste de viață impresionantă. Ion Iliescu, despre a cărui stare de sănătate s-au făcut numeroase speculații în ultima vreme, mărturisea care era viața sa de familie pe vremea copilărie sale.

"Eu n-am avut o viață familială normală. Am avut o neșansă din acest punct de vedere. Tatăl meu a fost militant sindical, din partea Partidului Comunist Român, în ilegalitate, a urmat și divorțul de mama mea naturală, el lipsind trei ani din țară și fiind și în închisoare la Caracal și la Târgu Jiu.

Copilăria mi-am petrecut-o la buncii mei, părinții tatălui meu, la Oltenița, până la vârsta de 8 ani. Apoi tata s-a recăsătorit și mama adoptivă, o femeie foartă dârză, fiică de țăran maramureșean, mi-a devenit mamă. Ei i-am spus întotdeauna „mama".

Dar tata era pentru mine un simbol, pentru că n-am conviețuit cu el și a murit, în '45. Iar bunicii au fost cei care m-au format. Iar una dintre surori, la care am și locuit în timpul războiului, în București, mi-a fost a doua mamă", explica Ion Iliescu în cadrul unui interviu pentru revista Tango.

"Eu după patru clase elementare n-am putut să intru în liceu, pentru că în 1940, în perioada dictaturii carliste, apăruse o lege, iar că să dai examen de admitere în prima treaptă de liceu, nu erai primit fără un certificat de bună purtare a părinților. Cine avea părinți cu cazier nu era admis la examen, iar tata era la închisoare. În '41 s-a declanșat războiul și am putut să mă înscriu la Liceul Industrial Polizu, dar un an de zile am făcut o clasă complementară, a cincea clasă primară.

Acela a fost un moment tensionat. Apoi, după eliberare, tata a venit acasă marcat de o altă trăire, excluderea din partid, pentru care făcuse închisoare. Maica-mea, la fel, exclusă. Apoi moartea tatălui. Psihologic, n-am avut liniște, am fost un copil marcat de asemenea chestiuni", mai explica fostul președinte al României.

