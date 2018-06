De Sânziene se face dragoste, este obligatoriu! Nicolas Flamel împlinește 691 de ani. Horoscop

Horoscop Nimic în „kalendar” pe 23 iunie, o zi de pauză necesară în sărbătorile solstiţiului de vară. După ce au stat treji o noapte întreagă ca să vadă răsăritul de Soare al solstiţiului şi apoi au petrecut două zile şi o altă noapte, chiar şi rezistenţii noştri strămoşi aveau nevoie de o zi de odihnă. Pe 24 iunie continuă serbarea, cu o petrecere şi mai strălucitoare!





23,24 iunie

Horoscop Pe 23 iunie s-au născut Împărăteasa Josephine (Marie Rose Joseph Tascher de la Pagerie), Dr. Alfred Charles Kinsey, Alan Mathison Turing, Richard Bach, Ted Lapidus, Edward P. Morgan, Ice-T, Alexandru Odobescu, Alexandru Giugaru, Dorel Vişan, Ovidiu Papadima. Pe 24 iunie s-au născut Nicolas Flamel, E.I. DuPont, Fred Hoyle, Mick Fleetwood, Sânziana Pop, Constantin Gruescu, Dinu Flămând, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Bene, Nicolae Docan, Tania Filip.

Horoscop Pe 23 iunie, în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Aristocleu şi Agripina. În calendarul creştin-ortodox este sărbătoare mare, însemnată cu roşu, pe 24 iunie: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Dar mai sunt şi Sf. Niceta şi Ioan cel Nou din Suceava.

Horoscop Nimic în „kalendar” pe 23 iunie, o zi de pauză necesară în sărbătorile solstiţiului de vară. După ce au stat treji o noapte întreagă ca să vadă răsăritul de Soare al solstiţiului şi apoi au petrecut două zile şi o altă noapte, chiar şi rezistenţii noştri strămoşi aveau nevoie de o zi de odihnă. Pe 24 iunie continuă serbarea, cu o petrecere şi mai strălucitoare!

Horoscop Originea sărbătorii din preajma solstiţiului, de pe 24 iunie, se pierde în negura vremii, mult înainte de daci, lupii cei mândrii, care considereau sinuciderea o eliberare şi se aruncau râzând în suliţi ca soli către Zamolxe. Noaptea magică a duhurilor aer-foc, ce au nume ştiute numai de vrăjitoare, numite comun Sânziene sau Drăgaice, este un eveniment oracular referitor la soarta recoltei dar şi a destinului individual. Peste vechea sărbătoare europeană în secolul VII s-a calchiat ziua de naştere a lui Ioan Botezătorul, aşa cum peste Sol Invictus, la solstiţiul de iarnă, s-a suprapus ziua naşterii lui Iisus. De fapt, ziua de naştere ai celor doi stâlpi ai religiei nu se cunoaşte exact.

Sânzienele. Drăgăica. Ziua Soarelui. Ursina. Amuţitul cucului. Originea sărbătorii de astăzi, ultima din seria solstiţiului se pierde în negura vremii, mult înainte de daci, lupii cei mândri. Probabil, de la agatârşii cei misterioşi, primii Strămoși şi de la legendarii cabiri.

În noaptea ce coresponda celei dintre zilele de 23 și 24 iunie, după calendarul gregorian de astăzi, aveau loc ritualuri secrete, Marile Mistere, cu siguranţă, feminine, ca sfârşit al festivalului solstiţiului de vară.

Horoscop Noaptea magică a duhurilor aer-foc, ce au nume ştiute numai de iniţiaţi, numite comun Sânziene sau Drăgaice, este un eveniment oracular referitor la soarta recoltei dar şi a destinului individual. Se presupune că era prilejul şi a unor sacrificii umane.

Horoscop Sunt multe şi diverse obiceiurile de Sânziene. De la jocul flăcărilor la boul înstruţat. Sunt multe taine, secrete mari şi grele şi plăteşti cu capul dacă le spui înțelesul, dacă dezlegi ce au legat alții.

Dar un secret tot trebuie să vă spun, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi. De Sânziene se face dragoste, este indicat mai ales pentru „femeile ce prind plod greu”. Este obligatoriu!

Horoscop M-am gândit şi m-am tot socotit, ba m-am uita şi în statisticile evidenţei populaţiei. A fost o generăleasă la statistică, parcă Cazan se chema, ce om bun la suflet şi inteligent! I-am cerut ajutorul când îmi pregăteam doctoratul în astrologie. Ajutorul l-am căpătat, multe date, date de naștere, statistici și grafice, pe mulți ani, dar la doctorat am renunţat. Am considerat că era o vanitate și că mă costa prea mulți bani.

Uitându-mă în statistici am constatat că în vechime, în jurul echinocţiului de primăvară, există un vârf de creştere a populaţiei, sunt mai mulţi născuţi atunci.

Horoscop Adică cei concepuţi de Sânziene! Probabil că obiceiul tribal, obștesc, sătesc, prin societatea secretă a femeilor, era să sfătuiască tinerele perechi să se drăgostească de solstiţiu ca să aibă pruncii de echinocţiu, primăvara, când apar toate verziturile. Şi pruncii! Iar primăvara şi apoi vara este mai uşor să creşti un bebe, să-l scoţi din pruncia mică! Oare nimănui nu i-a părut interesant că sarcina umană este exact trei anotimpuri, un număr impar de faze lunare? Ba, sigur că da, cineva a făcut o lucrare științifică magistrală, legând momentul conceperii cu momentul nașterii. Este vorba de regretata mea prietenă, doctorul în astronomie și matematică, Irina Predeanu. Și astăzi, după aproape două decenii se mai discută, cu admirație, de astrologii importanți, teoriile Irinei. Nu am găsit pe net decât la http://www.uranian-institute.org/ipastronastrol.htm ”Astronomical Contributions to Research on the Nature of Astrological Phenomena” by Irina Predeanu, PhD Mathematics/Astronomy. Știu că a publicat la RAMS, dar nu am mai găsit pe net. Timpul trece, domeniile nu mai au finanțare, informația se pierde!

De Sânziene sunt mistere mai grele, sau la fel de importante ca taina alchimistului francez Nicolas Flamel, care astăzi îşi sărbătoreşte, împreună cu iubita sa soţie Petronella (Pernelle) cel de al 691-lea an de viaţă!

Horoscop Nu, nu l-am întâlnit pe imortalul francez şi pe a sa iubită soţie, a căror poveste a fost adusă în fața marelui public, dar parţial, de J.K. Rowling în seria „Harry Potter”!

Horoscop Am, însă, toate asigurările unui mare senior al ezoterismului francez că povestea notarului parizian este adevărată şi că mai mulţi oameni, de bună credinţă şi de onoare, au întâlnit eternul cuplu, mereu şi mereu, în timp şi spaţiu. Se șoptește că acum zece ani erau în Paraguay, liniștiți, veșnic zâmbitori și... imortali. O stradă, în Paris, îi poartă numele, este pe lângă Louvre, o altă stradă poartă numele „Pernelle” şi există şi o cârciumioară „Nicolas Flamel” în Marais. Acolo poţi să asculţi poveşti teribile şi încântătoare contra unui „petit blanc” şi chiar să guşti din mâncăruri elaborate pregătite după faimoasele reţete ale alchimistului.

Horoscop Nu există nicio dovadă că Nicolas Flamel a murit la 22 martie 1418, după cum au fabricat iacobinii cei raţionalişti şi fără umor. Oricum, mormintele celor doi soți sunt goale! Că data este fabricată - vă ofer doar un amănunt: care este probabilitatea ca un om să se nască şi să moară la exact acelaşi număr de zile faţă de solstiţiu şi respectiv echinocţiu? Împreună cu soția? Este o cabală!

Şi încă un amănunt. Am văzut cu ochii mei străduţa Nicolas Flamel. Indicată printr-o plăcuţă , „Rue Nicolas Flamel”. Atât! Fără data naşterii şi a morţii! „Ni vu, ni connu!”

Horoscop Masonii de la „Marele Orient” ştiu ceva, dar sunt masoni şi nu o să divulge secretul niciodată. Dar... să fie Nicolas Flamel cel numit Marele Necunoscut? Cel care a asistat, protejat cu o mască veneţiană de argint, la lucrările :.Marii :.Loje de câte ori se întâmpla ceva foarte important. De aproape trei sute de ani încoace... Se spune, se zvonește că Nicolas Flamel dezlegase taina transmutației metalelor și a elixirului imortalității. Zvonurile spun că poțiunea miraculoasă era ceva cu aur lichid și piatra leului, și încă ceva, secret, în alchimie au, probabil, corespondenții respectivi, eu nu mă pricep la alchimie.

Ca dovadă, eruditul francez mi-a arătat copia unui manuscris datat 1927 când Nicolas Flamel a împlinit 600 de ani, manuscris care purta numele: „1001 reţete de bucate bune pentru corp şi suflet, dedicate iubitei mele soţii Pernelle”. Am reuşit să copiez, la rândul meu, câteva reţete, am admirat semnătura olografă a lui Flamel, aceiaşi timp de aproape şapte secole, dar... no comments!

Horoscop Sau da, haide să comentăm! Chiar dacă este doar o poveste, o legendă, este una frumoasă! Un bărbat şi o femeie uniţi sute de ani, uniţi de iubire şi de pasiuni comune, trăind liniştit şi armonios, fără să îmbătrânească niciodată și fără să se îmbolnăvească, ce poate fi mai frumos, un exemplu mai bun?

„Make love, not war!” aşa spuneau hippies în tinereţea mea. Aveau dreptate! Așa cum multă dreptate avea Scarlett O’Hara când spunea: mâine este, în definitiv, o altă zi!

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Ai nevoie de ceva mai multă siguranță și stabilitate. Foloseşte sâmbăta ca să pui ordine în lucrurile tale. Pregateşte-te sufleteşte pentru pragurile pe care le ai de trecut săptămâna viitoare. Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! O periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesanta. Duminică nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca eşti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie - face să nu obţii rezultatul dorit. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului. Invata, în această lume superficială şi grăbită, să-ţi acorzi atenţie şi să nu te grăbeşti nejustificat. Nu trage toata activitatea pe umerii tai si nu-ti atribui toate sarcinile – pana la urma o sa ratezi! Şi lumea o să întoarcă capul, jenată, mai ales dacă o să arzi grătarul la pic-nic.

horoscop

TAUR Calculat, defensiv şi greoi taurul se pune greu in mişcare. Sâmbătă ești energic şi carismatic, așa că poţi pune pe curs critic acţiunile care te interesează în domeniul sentimental. Seară de dans! Sâmbătă ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Eşti inspirat în domeniul financiar. Seara socială – poate chiar un eveniment, gen nuntă, botez. Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor domestice sau rutiere. Un nativ, tot semn de pământ, din anturajul tau, te barfeste si te acuza pe nedrept, dar poți depasi situatia cu succes si cu oarecare profit social – duminică. Birfele si intrigile sunt la ordinea zilei. Nu te simti stinjenit, o mie de ani intriga si barfa au fost in Bizant preferate violentei si razboiului. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si vei afla ceea ce doresti!

Pagina 1 din 2 12