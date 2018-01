Horoscop Luna în dungi, cu picățele, roșie, albastră și albă – în culorile americane. Opinia astronomului Adrian Shonka

Horoscop Nu am fost prea mirat să aflu de minunea-minunilor, că, amărâta de eclipsă de Lună care o să aibă loc pe 31 ianuarie, miercuri: ”silvery supermoon will be covered with a blood-red/ochre shadow and a bonus event known as a “blue moon.” Deci, iată culorile americane pe cer, pe Lună: alb, roșu și albastru!





24 ianuarie Horoscop Pe 24 ianuarie s-au născut împăratul Hadrian, Frederic cel Mare, John Belushi, Ernest Borgnine, Neil Diamond, Sharon Tate, Grigore Vasiliu-Birlic, Silviu Stănculescu, Stela Enache, Victor Eftimiu, Wanda Sachelarie. Horoscop 24 ianuarie este încă o zi fără sărbători tradiţionale, arhaice, importante şi de aceea nu s-a calchiat nicio sărbătoare creştină importantă. Doar Sfinţii Filon din Carpasia şi Xenia. Xenia, este un exemplu de iubire dusă până în pânzele albe, până la calitatea rîvnită de nebună întru Hristos. De iubire a soțului și a Lui Dumnezeu. Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți se poate argumenta, sigur, cu multe consideraţii pro şi contra, că 24 ianuarie 1859 este şi ziua de naştere a României moderne. Unirea Principatelor! Atunci, probabil, în anul 1859, a fost una dintre ultimile izbucniri ale românilor, în interesul lor. Din nefericire Principele Alexandru Ioan Cuza a fost trădat, ca mai toţi marii noştri oameni, vezi şi Mihai Viteazul, sau Decebal, şi a început perioada ruşinii în care ne aflăm şi astăzi, ca o oarecare colonie africană, trădată mereu de conducători nedemni intereselor străine, fie că erau interese occidentale, sau estice, fie ele germane, ruseşti, franțuzești, sau turceşti. Acum, americane și UE, adică germane. Și infiltrați de interese musulmane, turcești, în primul rând. Ca pe timpuri. Aproape 160 de ani de interese străine, la anul sunt 160, care nu corespund cu scopurile noastre, ca națiune, ne-au transformat în ceea ce suntem astăzi: piaţă de desfacere a produselor scumpe şi proaste şi sursă de forţă de muncă fără drepturi şi speranță. Horoscop Am primit multă corespondență de la domniile voastre referitoare la articolul, studiul, de fapt, de la EvZ Special – Conexiuni, ”Stema de stat a României, iredentismul maghiar și biroul oval”. Toată lumea este perplexă, nu știa aceste adevăruri spuse de umilul vostru scriitor la EvZ. Chiar așa? Horoscop Am răspuns multora dintre domniile voastre, marii majorități. Îmi rezerv dreptul de a nu coresponda cu cei care nu-mi plac. Nu sunt biroul de informații din gară, oricum acela a devenit electronic, nu socializez, nu pierd timpul, nu mă uit niciodată la tv și nu pot să suplinesc lacune importante din cultura unora, este adevărat, câțiva doar, nici câți degetele de la o mână. Dar, repet, am răspuns aproape tuturor, câteva sute de emailuri. ⃰ ⃰ ⃰ Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți de câte ori deschid un ziar, print, sau electronic, am inima strânsă. Mă refer la cele din străinătate, primesc zilnic, sau săptămânal, 19 dintre ele. Dar și cele din țară nu fac decât să copieze, uneori traduse foarte prost, ziarele din licurici. Am inima strânsă pentru că nu știu ce minciuni, exagerări, vulgarități și prostii o să mai găsesc. Presa este în cădere liberă, probabil că în câțiva ani va dispare, dacă păstrează trendul acesta sinucigaș. Nu este părerea mea, ci a magnatului presei, Rupert Murdoch: ”Redacțiile ziarelor din State sunt pline de femei isterice și golani anarhiști!” Și continuă, arătând că presa, pentru prima dată în istorie, a păstrat tonul agresiv din campania electorală la un an după instalarea președintelui SUA. ”Presa de stânga, care constituie 97%, sprijinită financiar de musulmani, de prinții saudiți, în special, atacă necontenit președintele instalat, iată, de un an de zile, ceea ce este o premieră și un risc de securitate major.” Horoscop Așa că nu am fost prea mirat să aflu de minunea-minunilor, că amărâta de eclipsă de Lună care o să aibă loc pe 31 ianuarie, miercuri: ”silvery supermoon will be covered with a blood-red/ochre shadow and a bonus event known as a “blue moon.” Deci, iată culorile americane pe cer, pe Lună: alb, roșu și albastru! Am râs puțin, destul de potolit, și am dat telefon celui mai bun astronom pe care-l are România, după părerea mea, domnul Adrian Shonka, coordonatorul ”Observatorului Amiral Vasile Urseanu” din București. Oare de ce nu este mai mediatizat acest savant carismatic și cu umor? I-am spus ce mă doare, Luna roșie, albastră, superluna. A râs potolit și el și a spus: ”așa ceva nu există la noi!” Adică, la astronomi. Apoi mi-a explicat că sunt exagerări ale jurnaliștilor, care au preluat eronat niște date din ”Old Farmer’s Almanac”. Bingo, mi-am amintit povestea, care nu este mai veche decât de câțiva ani, poate decenii, timpul trece repede. Cea cu superluna, luna albastră, roșie, cu dungi sau picățele. Dungile și picățelele sunt de la mine, poate devin și eu celebru autor de elucubrații! Horoscop Stați liniștiți, fenomenul eclipsei la perigeu este inofensiv, se întâmplă mereu, doar imaginația și inclinația spre senzațional cu orice preț dă o dimensiune ciudată, colorată, poate amenințătoare, unui fenomen natural, care repet, s-a întâmplat de milioane de ori până acum. Iar două Luni pline într-o lună, blue moon, sunt la doi-trei ani, spune NASA și am verificat și eu cu programele mele. Așa este! La noi în România eclipsa de Lună de pe 31 ianuarie este foarte puțin vizibilă, prin penumbră, doar la răsăritul Lunii. Maximum de vizibilitate al fenomenului astronomic este în Oceanul Pacific. Am mai pomenit de eclipsele anului 2018 în luna decembrie a anului trecut. În astrologie se spune că la eclipsă de Lună, la perigeu, cresc riscurile de crize de isterie. În redacțiile ziarelor americane, de stânga, isteria fiind la ea acasă, oricum, o creștere nu va putea fi sezizată. Horoscop După circulara NASA-USGS din decembrie, în care se avertiza asupra riscurilor de cutremur și maree înaltă, la Lună plină la perigeu, s-a revenit cu o altă circulară care arată că, în urma unor cercătări satistice, pe o perioadă de 3.000 de ani s-a constatat că există o creștere a frecvenței cutremurelor la șapte zile de la Luna plină. Adică când Luna este în cuadratură cu Soarele, un aspect negativ în astrologie. Astrologii știau acest lucru încă din Sumer, acum 4.500 de ani, este scris pe o tăbliță de lut ars, cu cuneiforme. Nimic nu este nou, mereu știința descoperă și redescoperă cam aceleași lucruri, deci adevărul! Cred că o să mă duc să văd câteva episoade din ”Blue Moon” adică ”Moonlighting” un serial vechi și bunicel cu Bruce Willis cu păr pe cap și mare șmecher romantic și cu modelul acela cu falca grea, ce lapsus am, nu, mi-am amintit, Cybill Shepherd. Probabil că o să văd episodul 13 din sezonul 5 ”Lunar Eclipse” ca să fiu în ton. De fapt știți ce înseamnă ”blue moon”? Ceva rar - și poate romantic și tainic! Citește mai departe ... Pagina 1 din 2 12 blue moon, radu stefanescu, astrologie, zodie, destin, viitor, speranta Tag-uri: horoscop



Comenteaza articolul

Nota comentarii

Politica copyright Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Horoscop Luna în dungi, cu picățele, roșie, albastră și albă – în culorile americane. Opinia astronomului Adrian Shonka



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Horoscop Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

infoactual.ro

unica.ro

fanatik.ro

dcnews.ro