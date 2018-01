Horoscop Elon Musk riscă totul, iar stilista Delia nu mai are coafor

Horoscop Știți cum lucrează o bună parte din Tesla și SpaceX? Non-stop, fără program de lucru, anumite echipe au hotărât să aibă doar o singură zi liberă pe… lună. Au venit tot felul de inspectori federali de la protecția muncii, să ancheteze și să-și bage nasul, dar muncitorii, în frunte cu șefii de sindicat, i-au înjurat copios și i-au dat pe ușă afară.





25 ianuarie

Horoscop Pe 25 ianuarie s-au născut Somerset Maugham, Virginia Woolf, Antonio Carlos Jobim, Eusebio, Eduard Şevarnadze, Ion Dolănescu, Ion Hobana, Rodica Mănăilă, Pius Brânzeu, Alexandru Bârlădeanu, Ion Bălăceanu, Catul Bogdan, Șerban Stati.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 25 ianuarie este Sf. Grigore Teologul. În folclor, în ”Kalendar” se spune că Sf. Grigore păzeşte împotriva ologelii. Şi că Sfântul este şi el şchiop. Este evidentă referirea la Lupul Şchiop, care în această perioadă îşi exercită latura punitivă, după cum i-a poruncit Sf. Petre.

Horoscop De astăzi, 25 ianuarie şi până pe 2 februarie, după unii autori chiar şi până pe 7 februarie, se întinde o veche, o foarte veche sărbătoare, care vine de la începutul începuturilor. Savantul german Julius Lips spunea că astfel de perioade dedicate lupilor sunt marca mitologiei europene primordiale, de influență nordică. Filipii de iarnă, poate cea mai importantă sărbătoare de iarnă a dacilor, după Anul Nou – consacrată lupilor, adică lor, geto-dacilor. Nu se mai ştie cum se numea la început, pentru că s-au suprapus sărbătorile creştine Filipii, care sunt “nişte apostoli”. Prin unele locuri se spune că sunt şase Filipi, care pedepsesc poporul pentru păcatele şi relele făcute. Poate mai scapi de ei, dar nu scapi de cel de al şaptelea apostol care vine mai la urmă, încetinel, fiind şchiop!

Horoscop Al şaptelea apostol are puteri foarte mari, date de bunul Dumnezeu. Lupul Şchiop, Magistratul, cum îi spuneau romanii, înzestrat cu puteri supranaturale, avatarul Sf.Andrei şi sfătuitorul Sf.Petru – se spune că această fiară fabuloasă, care a ucis dintr-o singură muşcătură pe Marele Zimbru din stepele de la răsărit (referire la lupta dintre localnici şi popoarele migratoare de la răsărit) ei bine, această maşină teribilă de luptă ascultă doar de Maica Domnului, pentru că ea l-a pus pe lup să-i păzească Grădina.

Horoscop ”Acu', spune tradiţia, pentru că poporul a fost ticăloşit de conducători nedemni, de străini şi de lăcomie, au mai apărut trei Filipi, trei Lupi de Foc”. În prezent sunt nouă Filipi de Foc şi cu şeful haitei, Lupul Şchiop - zece! Iar când vor fi 12 Filipi şi cu Lupul Şchiop, 13, Maica Domnului îşi va aşterne voalul ei de obraz peste Grădina, ținându-l cu ambele măini, ca o pavăză - şi mari minuni se vor întâmpla cu ţara şi cu oamenii. Iară dacă oamenii de aici nu se vor potoli şi nu vor înceta cu ticăloşiile, Maica Domnului îşi va întoarce obrazul de la ei şi își va lăsa să cadă voalul pe pământ - Sfârşitul Lumii! Frumoasă legendă, de influenţă, evident, nordică!

Sunt o mulţime de tabu-uri de respectat în această perioadă, în care se sfârşeşte lunga perioadă de nuntă a lupilor. Să nu coşi, să nu împungi ceva. Să nu foloseşti obiecte ascuţite cu vârf, săgeată, ac, suliţă.

“Acu’ văd că oamenii lucrează şi nu se întâmplă nimic, dar las că nici lupi nu mai sunt!” spunea Th. Speranţia.

Horoscop Lupi, sigur nu nu mai sunt aşa de mulţi, dar Filipii, Lupii de Foc, slavă domnului, îşi fac treaba! Pentru că ei sunt nemuritori, fiare magice sub protecție sfântă - atâta timp cât în Europa sau în lume va mai exista un om cinstit, un singur om onorabil şi cu credinţă în Sf. Treime!

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop De mult nu v-am mai spus nimic despre preferatul meu, Elon Musk. Are probleme, făcute și împachetate de alții. În special la Tesla. A amânat mai multe proiecte, ceea ce este o premieră la Tesla. De obicei proiectele se devansau, se terminau mai devreme și toată lumea încasa bonus-uri consistente. La fel ca și la SpaceX, are probleme tehnice. Slaba calitate ale unor subansambluri fabricate de alții. Așa că CEO Tesla și SpaceX a hotărât să fabrice el tot, de la șuruburi la motor și carcasă. Totul! Vă dați seama că asta înseamnă cheltuieli în plus și timp în plus până se termină fabricile producătoare. Știți cum lucrează o bună parte din Tesla și SpaceX? Non-stop, fără program de lucru, anumite echipe au hotărât să aibă doar o singură zi liberă pe… lună. Au venit tot felul de inspectori federali de la protecția muncii, să ancheteze și să-și bage nasul, dar muncitorii, în frunte cu șefii de sindicat, i-au înjurat copios și i-au dat pe ușă afară. Se câștigă bani frumoși la Tesla și SpaceX, nu din salariu, ăla este pentru mâncare și cafea, ci din bonus-uri pentru realizarea obiectivelor mai devreme. Anumite echipe au încasat peste 800.000$ împărțiți la șase-șapte oameni, pentru un proiect predat mai devreme cu luni de zile. Eu cred că rentează să muncești cât poți pentru Elon Musk!

Luni a fost ședință mare la Tesla. Acționariatul și investitorii strategici. A fost și Warren Buffett, oracolul din Omaha. Elon Musk a anunțat acționariatul că el nu mai vrea salariu. Că nu este suficient de motivat. Toată lumea a râs. Warren Buffett a venit cu propunerea ca CEO Tesla să fie plătit în funcție de evoluția la Bursă a acțiunilor Tesla și pe atingerea obiectivelor. Un calcul sumar a rezultat că Elon Musk va încasa cam 78 de MILIOANE $ pe lună. Ce o să facă cu atâția bani, oricum este prea bogat. Simplu, o să-i investească în SpaceX, o să cumpere acțiuni acolo, a găsit această modalitate neortodoxă de a ocoli legile federale antitrust, care nu permit transferul de bani, capital, de la o unitate economică la alta. Se descurcă băiatul ăsta, se descurcă!

Horoscop Delia este o tânără din București. Stilistă, adică coafeză. Cu încă o prietenă și cu alte trei fete angajate, a deschis, acum vreo trei ani, un coafor foarte fițos în buricul Bucureștilor. Toată lumea bună din Centru își dă părul pe mâna ei. Trebuie să vă spun că este talentată și folosește materiale și substanțe, vopsele, de calitate. Se fac programări cu luni înainte la ea. Totul bine și frumos, afacerea mergea excelent, plătea chiria coaforului, taxele și impozitele la stat și salariile fetelor cu carte de muncă și toată lumea era fericită. Până anul acesta. Proprietarul clădirii a anunțat-o că trebuie să dubleze chiria, ca să poată plăti taxa dublată de protecție la PSD, iar funestul formular 600 a îngrozit-o, că nu mai dormea noapte. Așa că Delia, stilista, a lichidat afacerea. A angajat o avocată foarte bună ca să se ocupe de radierea micii ei firme. Punct.

Horoscop Toate coafezele ei, și ea, s-au angajat fictiv la o fabrică de textile din Italia, cu munca la domiciliu, patronul de acolo, pe care-l cunoștea bine, le plătește fondul de pensii la salariul mediu pe economie, sănătatea și celalte taxe și impozite și bagă salariul lor în buzunar. Așa își micșorează profitul și deci și impozitul pe profit. Coafezele, pardon, stilistele noastre cele vesele de pe malul Dimboviței nu au lăsat vopselele și foenul. Au o agendă de 600 de cliente, pe care le programează telefonic și le coafează la domiciliu. Dacă vedeți o fată frumușică și bine îmbrăcată cu două diplomate Samsonite, câte unul în fiecare mână, să știți că este una dintre fetele noastre. Acolo, în diplomate, au tot ce le trebuie, chiar și o cască de uscat portativă, ca să-și facă excelent meseria oriunde în București, doar să fie un lavoar cu apă caldă! Nici nu s-a terminat luna și Delia mi-a spus că a câștigat mult mai bine decât înainte, (când plătea chirie, taxe și impozite), într-o jumătate de an, lucrînd acum în sistemul cenușiu al muncii. Iată cum ticăloșia guvernanților sperie micii întreprinzători și scad sumele atrase către stat!

Pagina 1 din 2 12