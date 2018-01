FISCUL aruncă în HAOS MILIOANE de români. Fostul şef ANAF, Gelu Diaconu: „Știți cât se colectează din această tevatură cu Declarația 600”

În goana după bani, statul e primul care atentează la banii românilor. Foarte flămând, bugetul înghite orice leuţ. Portăreii te execută fără discriminare, şi dacă ai restanţe la taxe şi impozite de mii de lei şi dacă ai doar 100 de lei. Și, mai nou, măsurile menite să „revoluționeze” fiscalitatea în România aruncă în haos milioane de români.





Cât se colectează din toată această tevatură? „Cu mult sub 1% din veniturile bugetului consolidat! Peticeală și haos PSD-ist!”, e tranșant fostul şef al ANAF, Gelu Diaconu, în interviul acordat Evenimentului zilei. S-a convins că „există în societatea românească o toleranță mult prea largă la evaziune”, dar, pe de altă parte, „contribuabilii văzând că banii lor sunt furați sau utilizați prost au îndreptățirea morală să nu se prea «înghesuie» la plata taxelor”.

- Ileana Ilie Ungureanu: „Revoluţia fiscală” a PSD a intrat în vigoare în prima zi a lui 2018. Pe înțelesul tuturor, ce îi așteaptă pe contribuabilii români luna aceasta?

- Gelu Diaconu: O sarcină administrativă uriașă: milioane de contracte de muncă refăcute, milioane de noi declarații fiscale, drumuri interminabile la ANAF, nemulțumiri ale salariaților, dar și ale patronatelor, asfixierea unităților de administrare fiscală și posibilul colaps al sistemului informatic fiscal, care și așa funcționează în condiții de avarie. Adică mulți nervi pentru o miză cu sumă aproape nulă din punct de vedere al sumelor încasate în plus. Dacă ar fi redus evaziunea cu 2% din PIB ar fi încasat cu mult mai mult! Dar nu trebuiesc deranjați baroneii aleși uninominal și nici unii domni ambasadori!

- Deci, cui foloseşte? Cine se alege cu ceva din acest lucru?

- Bugetul câștigă venituri în plus din impozitul pe cifra de afaceri față de impozitul pe profit (vreo 6 mld. lei), iar ce pierde din reducerea cotei la impozit pe venit de la 16% la 10% câștigă la contribuții sociale prin schimbarea bazei de calcul la salariul brut. Contribuabilii cu cifra de afaceri de până la un milion și care își propun să se dezvolte pierd prin plata a 1% pe cifra de afaceri, iar capitalul străin nu primește niciun cadou fiscal.

- Ceață e și cu Declarația 600...

- Toată lumea s-a concentrat pe Declarația 600, dar în ianuarie vin la Fisc și sutele de mii de contribuabili care au de plătit deciziile de impunere pe 2012 pentru CASS, și solicitanții restituirii taxei de mediu, și persoanele juridice care trec la impozitul pe cifra de afaceri și care depun fizic declarația 010 (85% din total agenți economici înregistrați fiscal au cifra de afaceri de până la 1 milion de euro), etc. Sute de mii de oameni sunt plimbați pe drumuri pentru câteva zeci poate sute de milioane de lei încasări în plus din CAS și CASS. Unii, chiar dacă sunt și salariați cu contribuții reținute la sursă, dacă au și alte venituri, mai plătesc încă o dată contribuții. Știți cam cât se colectează din toată această tevatură? Cu mult sub 1% din veniturile bugetului consolidat! Peticeală și haos PSD-ist! Cam cât se evazionează într-o săptămână în zona București-Ilfov!

- Care credeți că vor fi consecinţele modificărilor la Codul fiscal? Ce ascunde transferul contribuțiilor sociale și de sănătate de la angajator la angajat, mai exact?

- O reducere scriptică a transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurarilor sociale și o manevră propagandistică a unor presupuse majorări de salarii.

- Cum aţi descrie experienţa dvs. din fruntea Fiscului?

- Ca pe o perioadă de maximă tensiune, o iluzorie trăire că în România pot fi determinați contribuabilii să-și plătească taxele și un prilej de a lucra cu câteva zeci de specialiști dedicați și onești. Poate, nu în ultimul rând, o palpitantă echilibristică între nevoia de bani a bugetului și intențiile ascunse ale majorității politicienilor.

- Ce fel de probleme aţi întâmpinat acolo?

- Aș putea dezvolta un răspuns pe zeci de pagini. Să rezumăm: am condus instituția din țara noastră cu cea mai mare discrepanță dintre nevoi (pentru a-și realiza atribuțiile copleșitor de complexe) și resursele materiale avute la dispoziție. Cu o întârziere de șase luni în realizarea obiectivelor avute am reușit ce mi-am propus. Din păcate, astăzi, la aproape doi ani, lucrurile stau foarte prost acolo. E incalificabil să nu faci nimic, dar absolut nimic, pe linia consolidării capacității administrative ANAF în doi ani de zile! O repet a „n”-a oară: niciodată nu mă voi mai întoarce acolo și nici nu regret cu nimic în plan personal că nu mai sunt acolo. Cu toate astea voi reitera public că inconștiența unui procuror și dorința unor diletanți au adus ANAFul cu cel puțin cinci ani în urmă.

- Ce ați face altfel?

- În plan profesional, câteva lucruri care țin mai ales de alegerea unor colaboratori. În plan personal, m-aș spăla imediat cu alcool dacă aș mai da mâna cu personaje gen Dragnea.

„O să vă surprindă, dar mica evaziune însumată e cu mult mai mare decât v-o imaginați”

- Statul român este codaş la colectarea banilor la buget, dar fruntaş când vine vorba de risipa lor. Ce ar trebui făcut pentru încurajarea conformării voluntare?

- Întrebarea dvs. ar avea nevoie de un răspuns laborios. Mă rezum la a vă reaminti insistența cu care eu susțin că termenul ipocrit „încurajarea” trebuie înlocuit cu „presiunea” pe creșterea conformării voluntare. România, cu largul concurs al mediului politic, dar și al mass-media, se scaldă într-o ipocrizie totală când este vorba de a face front comun pentru a-i determina pe toți să-și plătească taxele. Cei care nu plătesc taxe sau care risipesc banul public jefuiesc avuția națională și sfârșesc prin a acumula resurse cu care corup politicienii și astfel iau statul în captivitate. Modelul Teldrum vă spune ceva?

- Românii nu se vor înghesui niciodată să-şi plătească taxele, oricât de mult ar scădea ele.

- Înțeleg sensul figurat al „înghesuielii” din întrebarea dvs. Pentru că în sens propriu mai „înghesuiți” ca anul acesta la unitățile „ANAF” nu au fost niciodată. Revenind la sensul corect al întrebării dvs., există în societatea românească o toleranță mult prea largă la evaziune... numai regulile dure ar crea o altfel de situație, așa cum s-a întâmplat în 2015. Pe de altă parte, contribuabilii văzând că banii lor sunt furați sau utilizați prost au îndreptățirea morală să nu se prea „înghesuie” la plata taxelor.

- Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, spune că nu va fi nicio problemă în privinţa încasărilor la buget, fiind deja depăşite veniturile prognozate în legea bugetului. Dvs. ce părere aveți?

- Ministrul Mișa ar trebui să spună adevărul. Dacă nu ar fi reintrodus supra-acciza, confiscarea rezervelor companiilor de stat, eliminarea plafoanelor la calculul contribuțiilor, etc. ar fi avut o gaură la buget de minim 10 miliarde de lei. Dacă adăugați și tăierea drastică a investițiilor publice, aveți tabloul exact. Propagandă ieftină! La venituri fiscale din impozite administrate, cum ar fi TVA, accize și impozit pe profit, situația este catastrofală! Întrebați-l de ce nu publică lunar nivelul veniturilor pe categorii de impozite în raport de program și realizările anilor precedenți în sume absolute și procentual?

- Legile strâmbe, plimbatul hârtiilor și controale excesive de la ANAF sunt principalele obstacole în dezvoltarea micilor afaceri, se plâng patronii, care arată cu degetul spre statul român. Vă surprinde nivelul evaziuni fiscale din România?

- În clasamentul Paying Taxes făcut de PWC și Banca Mondială, dacă nu mă înșel, România ocupă un loc bun în ceea ce privește ușurința de a plăti taxele și de a face afaceri. Există însă și controale excesive, fie din incompetență, fie din frica de a nu greși sau de frica Curții de Conturi/procurori. Situația este mai complexă, iar nivelul ridicat al evaziunii are cauze mult mai profunde.

