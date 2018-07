Frigidere, Congelatoare, Combine frigorifice - cum arata cele mai COOL modele in 2018? (P)

Cand termometrele o iau razna spre nivelul superior, caldura si umezeaza din aer ne toropeste, cand ne simtim binecuvantati atunci cand ne atingem buzele de o bere, un suc, o felie de pepene sau o inghetata rece, e momentul perfect sa discutam despre frigidere, congelatoare si combine frigorifice





In sezonul cald rolul frigiderelor devine si mai important. Daca uiti un aliment perisabil pe masa, in cateva ore cel mai probabil el se altereaza si trebuie sa-l arunci. Daca nu ai suficient de mult spatiu in frigider incat sa depozitezi toata mancarea gatita sau destul de multe sticle de racoritoare, atunci trebuie sa actionezi rapid. Discrepanta dintre vara fierbinte si iarna din frigider e ca o bomboana pe tort; unul din motivele pentru care cei mai multi dintre noi indragim atat de mult acest sezon.

Viata de familia se invarte foarte mult in jurul bucatariei si o mare parte din aceasta este rezervata frigiderului. Sa reflectam putin: aici este locul in care puneti mancarea ramasa si unde depozitati alimentele pentru a pregati mesele preferate. Frigiderul este de asemenea spatiul in care va pastrati alimentele si bauturile pe care le folositi zilnic. Fie ca aveti o familie numeroasa ori un camin mic, un frigider bun este esential pentru oricine. Despre cele mai bune frigidere s-a tot vorbit, dar de data aceasta noi ne propunem sa aducem in atentia dumneavoastra acele modele de aparate frigorifice care ies in evidenta, sunt in pas cu moda, impresioneaza atat din punct de vedere estetic, cat si al performantelor. Pregatiti-va pentru o parada cel putin spectaculoasa.

Cum arata cele mai COOL frigidere in 2018?

- Frigider cu 2 usi SAMSUNG RT50K6335SL, 500 l, 179 cm, A++ (Inox)

Realizat din inox, modelul are racire No Frost atat pe partea de congelator, cat si pe partea de frigider. Datorita tehnologiei Twin Cooling Plus in interior se mentine un nivel de umiditate de pana la 70%, ceea ce face ca alimentele sa se mentina reci o perioada indelungata de timp, fara sa se usuce. In plus, cele doua circuite independente impiedica migrarea mirosurilor nedorite din frigider in congelator si invers. Are cinci moduri de conversie si compresor digital inverter pentru economisirea energiei si reducerea zgomotului.

- Frigider cu 2 usi Beko RDNE535E20DZM, 471 l, Neo Frost, Clasa A+ (Gri Sidef)

Va veti indragosti de acest frigider la prima vedere. Afisajul digital full touch va permite sa setati usor temperaturile din interior, atat pentru frigider cat si pentru congelator. Buzzerul care avertizeaza cand usa ramane deschisa, protectia antibacteriana pe garnitura usii, filtrul activ antimiros, functia de ionizare si compartimentul EverFresh+ destinat mentinerii verdeturilor in stare naturala cat mai mult timp, sunt toate puncte forte ale acestui model. Are o capacitate a frigiderului de 368 litri si una de 103 litri pentru congelatorul pozitionat in partea superioara. Este un model elegant, fara manere exterioare.

- Frigider cu 2 usi LDK LF 260 PEARL, 240L, Clasa A+ (Rosu)

Vorbim de frigidere cool. Deci acest model ROSU aprins nu putea lipsi din lista noastra. Cu siguranta reprezinta o alegere indrazneata si este destinat bucatariilor fashionable. Aspectul estetic special este completat de un spatiul de stocare generos, consumul redus de energie si pretul favorabil. Usile sunt prevazute cu garnitura antibacteriana pentru a evita formarea mucegaiului si alterarea alimentelor. Pastrati legumele, fructele, alimentele si mancarea gatita intr-un spatiu igienizat, bucurandu-va de prospetime o perioada lunga de timp.

- Frigider cu 2 usi LG GTB583PZHZD, 410 l, A++ (Inox)

Cei 410 lei sunt impartiti astfel : 293 litri pentru frigider si 117 litri pentru congelator. Cele mai importante avantaje ale acestui frigider sunt consumul energetic redus, afisajul LED, sistemul de racire NoFrost si designul practic. Congelatorul este pozitionat clasic in partea superioara si ambele usi sunt prevazute cu manere lungi care subliniaza frumos talia intregului aparat.

- Frigider Liebherr KBbs 4350, Clasa A+++, BioFresh, Capacitate 367 l (Otel Negru)

Daca pana acum nu ati auzit de Liebherr, retineti bine acest nume. Este un brand cu greutate in industria aparatelor frigorifice. Un brand sub a carui semnatura apar versiuni cu adevarat impresionante ... ca si KBbs 4350. Frigiderul are o singura usa, cu un maner alungit ce completeaza perfect constructia din otel negru. Nu are congelator, ci tot spatiul de 367 litri este destinat frigiderului. In afara de designul foarte atragator, modelul exceleaza la capitolul eficienta energetica, fiind propulsat direct in clasa A+++. Este proiectat sa se dezghete automat.

Cum arata cele mai COOL combine frigorifice in 2018?

- Combina frigorifica BEKO RCNA400E20ZGB, 347l, Neo Frost, Clasa A+ (Sticla-Negru)

Iese din tiparele clasice avand un design all-black, complet diferit de stereotipul frigiderelor albe sau inox intelenite bine in mintea multora dintre noi. Congelatorul, avand o capacitate de 97 litri este pozitionat in partea inferioara si la fel ca frigiderul este proiectat sub tehnologie No Frost. Atat frigiderul, cat si congelatorul sunt foarte bine compartimentate, ajutandu-va astfel sa va organizati cat mai eficient in depozitarea alimentelor. Dintre tehnologiile inovatoare, merita sa amintim filtrul impotriva mirosurilor, EverFresh+ implementat pentru doua compartimente, NeoFrost , garnitura cu proprietati anti-bacteriene.

- Combina frigorifica Samsung RB41J7835SR, No Frost, 410l, Clasa A++ (Inox)

Aveti in fata o combina frigorifica care se potriveste perfect familiilor numeroase. Desi este un model cu spatiu generos in interior, interesant este ca dimensiunile sale raman compacte (201 x 60 x 65). Exteriorul este realizat din inox, frigiderul este pozitionat in partea superioara, iar congelatorul jos. Nu este prevazut cu manere, dar usile reversibile se deschid usor. Sistemul anti-bacterian, functia Vacanta, compresorul digital Inverter, debitul multiplu, tehnologia SpaceMax cu perete suplu si sistemul de racire All-Around Cooling care asigura uniformitatea temperaturii sunt toate motive pentru care merita sa acordati atentie acestei combine frigorifice.

- Combina frigorifica Oursson RF3105/RD, 315l, Clasa A+ (Rosu)

Daca pana acum culorile indraznete erau subiect tabu pentru aparatele frigorifice, iata ca Oursson este unul din brandurile care lanseaza provocarea. Desigur, modelul este destinat persoanelor curajoase si bucatariilor amenajate cu stil si bun gust. Avand o capacitate de 315 litri, intregul spatiu din interior este atent structurat, lasandu-va libertate de miscare. Congelatorul este prevazut cu trei sertare voluminoase care se pot detasa pentru a fi curatate. In frigider rafturile din sticla sunt foarte rezistente, mobile si usor de reglat pe inaltime. Fructele si legumele pot fi depozitate la loc de cinste intr-un compartiment special. Cu ajutorul termostatului reglabil temperatura se poate regla rapid.

