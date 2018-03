Dezvăluiri din CULISELE PUTERII. Cum a PIERDUT Dragnea o funcţie VITALĂ

Daniel Constantin, unul dintre politicienii importanţi în perioada în care Victor Ponta era pilonul PSD, a oferit detalii din culisele negocierilor care l-au avut în prim plan pe actualul lider al social-democraţilor, Liviu Dragnea.





Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea în funcţia de ministru de Interne în primul Cabinet pe care l-a condus în calitate de premier, este informaţia oferită de Daniel Constantin.

"Eu nu am văzut nicio listă de miniştri înainte de discuţia pe care am avut-o la Cornu, în ziua de duminică, dacă nu mă înşel acolo au fost câteva persoane - dl Ponta, dl Crin Antonescu, dl Eduard Hellvig, dl Dragnea şi cu mine - fiecare având calităţi politice şi era normal să fim acolo să discutăm de instalarea Guvernului. E adevărat, cu o zi înainte, când am mers la Braşov, dl Ponta ne-a prezentat în mare structura, nu s-a vorbit sub nicio formă de niciun nume, numele au fost discutate duminică şi nici atunci în amănunt, pentru că era sarcina fiecărui lider de partid să meargă să obţină votul, să facă această discuţie în interiorul partidului din care face parte. A fost o discuţie foarte lungă, dar în linii mari ea a fost rezolvată în jumătate de oră vizavi de ce portofolii revin PNL, PC şi PSD. Discuţia foarte lungă a fost legată de instalarea sau nu a domnului Liviu Dragnea în funcţia de ministru de Interne. Aceasta a fost discuţia cea mai lungă în acea perioadă. Sigur că nici eu, nici Crin Antonescu nu am intervenit atunci foarte mult, era o problemă internă, e adevărat că unii încercau să tragă de partea lor pe ceilalţi care erau participanţi la discuţii. Dl Ponta nu a fost de acord cu numirea dlui Liviu Dragnea în funcţia de ministru de Interne. Au fost argumente pe care le-au discutat şi separat de noi, şi împreună", a detaliat Daniel Constantin.

Într-un moment în care implicare Serviciului Român de Informaţii în desemnarea miniştrilor prinde tot mai mult contur, Daniel Constantin a declarat că nu a auzit să se pronunţe, în cadrul discuţiilor, acest nume.

"Nu, sub nicio formă, atunci nu a fost nicio discuţie, nici în drumul nostru spre Braşov, cu o zi înainte, când nu a participat dl Dragnea, şi nici în ziua respectivă nu s-a adus în discuţie SRI-ul sau numele George Maior. Nu a fost nicio listă, au fost lucruri pe care le-a prezentat Victor Ponta, a fost o paritate ACD - PSD care s-a pus pe masă. Postul de ministru de Interne a fost în dreptul PSD şi după aceea sigur că au început discuţiile. Dl Liviu Dragnea spunea că i se cuvine acest post, dl Ponta nu a fost de acord, deci au fost discuţii în contradictoriu pe aceasta", a adăugat Constantin.

Potrivit lui Daniel Constantin, ceea ce se întâmplă în prezent trebuie privit "într-o cheie politică".

