DOSARUL MINERIADA. Miron Cozma a făcut scandal pe scările Tribunalului: ”Am bătut 20.000 de polițiști și jandarmi”

Înalta Curte de Casație și Justiție dezbate joi cel de-al doilea termen în cameră preliminară al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", în care sunt judecați Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Măgureanu, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, și alți foști demnitari. Din cauza lipsei de spațiu, procesul se desfășoară în sala de festivități a Tribunalului București.





La proces au venit peste 100 de persoane în calitate de părţi civile. Fostul președinte Ion Iliescu şi ceilalţi inculpaţi nu s-au prezentat. În schimb, Miron Cozma a făcut scandal pe scările Tribunalului București, după ce mai multe persoane l-au huiduit și i-au strigat că a adus minerii la București.

”Mie nu îmi este frică de puşcărie. Am stat 11 ani în puşcărie şi nu a mişcat nimeni în faţa mea. Vă aduceţi aminte că am făcut concert la Rahova cu BUG Mafia. Am bătut 20.000 de miliţieni la Costeşti cu 7.000 de mineri. Victor Ciorbea a disponibilizat 30.000 din armata mea de 43.000 de mineri din Valea Jiului. Am rămas cu 13.000 şi au crezut că m-au învins. Am luat 7.000 de mineri şi am bătut 20.000 de poliţişti şi jandarmi. Scrie în rechizitoriu", a strigat Cozma. Fostul lider al minerilor a mai spus că intenţia celor din justiţie este ca procesul să dureze cel puţin 20 de ani sau probabil până "moare" Ion Iliescu:

" Acest proces se vrea tergiversat, probabil să moară Iliescu. Sau să mai dispară şi Petre Roman, să îşi ia elan în ţările spaniole. Au apărut mii de părţi civile. Pe motivaţia asta să vedeţi cât se va întinde procesul. O să dureze, dacă se va judeca vreodată, cel puţin 10 ani, pe motivaţia că vor fi audiate victimele şi se va întinde la nesfârşit. Eu vreau adevărul".

Preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş, a declarat că Ion Iliescu are o atitudine "arogantă" prin faptul că nu vine la proces. "Se aşteaptă o decizie de atâţia ani. Trebuie să fie o decizie rapidă, pentru ca dosarul să intre în firesc, în sensul de a fi începută judecata. Această fază preliminară trebuie să se încheie cât mai repede", a declarat Mărieş. Pe 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis în judecată pe: Ion Iliescu, la data faptelor preşedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) şi preşedinte al României; Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Măgureanu, fost director al Serviciului Român de Informaţii, general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general şi şef al Direcţiei Procuraturilor Militare.

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei: amiral (rez.) Emil "Cico" Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN şi şef al Direcţiei Generale de Cultură, Presă şi Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazimir Ionescu, vicepreşedinte al CPUN; Adrian Sârbu, şef de cabinet şi consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, preşedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului"; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Minieră Bărbăteni; Plăieş Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Petre, comandant al Unităţii Militare 0575 Măgurele aparţinând Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB.

