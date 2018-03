RĂZBOI între DIICOT și DNA? HORODNICEANU ia în calcul toate SCENARIILE. PROCURORUL, ironic la adresa lui KOVESI

Horodniceanu a vorbit, într-o intervenție la România TV, despre modul în care s-au comportat procurorii DNA

„Urmărirea e faţă de fapte, nu faţă de persoane. Vreau să văd dosarul, apoi vreau să am o opinie. Am un răspuns, în cursul acestei săptămâni sau cea viitoare să mă duc să îl văd. Nu mi s-a interzis accesul la dosar. Vreau să văd dacă e un denunţ. Până nu mă lămuresc, nu spun mai multe. Mi se pare nepotrivit modul în care am aflat despre acest dosar", a afrimat Horodniceanu în intervenția sa din timpul emisiunii moderate de Victor Ciutacu.

„Eu nu mi-am văzut numele în ordonanţă. Important este ceea ce voi vedea eu la dosar", a mai spus Horodniceanu.

După ce au apărut mai multe zvonuri cu privire la Horodniceanu ca un posibil urmaș al Laure Codruța Kovesi la DNA, șeful DIICOT aținut să dezmintă această ipoteză, ironic la adresa șefei parchetului anticorupție.

„Nu am astfel de aspiraţii să o înlocuiesc pe doamna Kovesi. Nu ar fi o avansare pentru mine trecerea la DNA", a spus Horodniceanu.

Daniel Horodniceanu spune că este cercetat într-un dosar DNA în ceea ce privește un posibil abuz mai vechi.

Din primele informații, DNA conduce o anchetă in rem pentru abuz în serviciu.

Se pare că este vorba despre un dosar anchetat de actualul șef al DIICOT de pe vremea când activa la sediul din Iași.