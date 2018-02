Vor urma DENUNŢURI împotriva lui Cristi Danileţ? Există „interceptările convorbirilor din arhiva SIPA”

Într-o postare extrem de dură a fostei șefe a Direcției de avizare din ministerul Justiției, îi reaminteşte lui Cristi Danileţ că din funcţia pe care o are nu este permis un astfel de comportament şi că este oricând gata să facă nişte denunţuri despre el: „am şi probe interceptările convorbirilor dintre noi din arhiva SIPA”.





(...) Unde în lumea asta s-a mai pomenit ca un judecător de Tribunal (nu că ar fi ceva rău, toată stima pentru majoritatea covârşitoare) să îşi ridice poalele în cap şi să zbiere public că de ce face ministrul justiţiei nu ştiu ce?

Şi dacă mă mai enervează mult "penalul" ăsta necercetat o să fac şi eu denunţuri (scrise de mine, nu de Alfred Savu)... căci eu ştiu multe despre el şi am şi probe (interceptările convorbirilor dintre noi din arhiva SIPA or fi bune şi legale domnu deontolog?). Iar el despre mine nimic, pentru că eu chiar nu am făcut niciodată nimic ilegal (doar "decât" că sunt "penală" pe haules)", a scris pe contul personal de socializare Ingrid Mocanu.

Pagina 1 din 1