Cristache i-a răspuns lui Știrbu după atacul INCREDIBIL la adresa emisiunii de pe TVR

Ionuț Cristache, prezentatorul emisiunii România 9, a ținut să îi răspundă lui Gigiel Știrbu, președintele comisiei de cultură din Camera Deputaților.





Prezentatorul emisiunii România 9, care a fost comparată cu o hazna de către politician, și-a prezentat punctul de vedere și i-a adresat o întrebare deputatului.

“Doamne ce manipulare! Mult-dezbatuta emisiunea de aseara a fost intrerupta timp de aproximativ 10 minute, am spart emisia cu informatiile de ultima ora din Covasna si cu Raed Arafat care a intrat in direct cu date de acolo! Inteleg ca presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu asta imi reproseaza, incercand sa iasa din anonimat si din coltul intunecat in care a ajuns in partid! Domnule Stirbu, v-ati uitat la "haznaua" la care vine foarte des seful dvs. de partid, "penal" pana nu demult, sau vorbiti din auzite?”, a fost mesajul postat pe Facebook de Cristache.

