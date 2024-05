Războiul giganților. Microsoft și Google dezvoltă noi modele de Inteligență Artificială

Inteligența Artificială este noul domeniu tehnologic pentru stăpânirea căruia luptă giganții tehnologici. Microsoft și Google concurează pentru a-și dezvolta propriile modele de limbaj IA mai performante.

Microsoft pregăteşte un nou model de limbaj bazat pe IA care să concureze cu produsul dezvoltat de Google, OpenAI. Scopul cercetărilor nu a fost stabilit, momentan, acesta urmând să fie determinat în funcție de cât de bine funcţionează sistemul.

Microsoft pregăteşte, la nivel intern, un nou model de limbaj bazat pe tehnologia IA. Proiectul este suficient de mare pentru a concura cu cele dezvoltate de Google, prin grupul Alphabet şi OpenAI, a relatat The Information, citată de Reuters.

Noul model de Inteligență Artificială este denumit intern MAI-1. Proiectul este coordonat de Mustafa Suleyman, co-fondatorul Google DeepMind şi fostul CEO al startupului AI Inflection. Acesta a fost angajat de curând de Microsoft pentru a dezvolta noul limbaj IA, arată articolul. Jurnaliștii citează doi angajați ai Microsoft care cunosc date despre acest program.

Scopul exact al modelului de limbaj bazat pe Inteligența Artificială nu a fost, încă, determinat. Utilitatea sa urmează să fie stabilită în funcție de cât de bine își va îndeplini roulul.

Microsoft ar putea previzualiza noul model bazat pe Inteligența Artificială imediat după conferinţa pentru dezvoltatori Build. Evenimentul este programat să aibă loc la finalul acestei luni. Reprezentanții gigantului tehnologic au refuzat să comenteze despre noul proiect, la solicitarea Reuters.

MAI-1 va fi „mult mai mare” decât modelele anterioare, mai mici, open source, pe care Microsoft le-a antrenat. Iar acest lucru va implica costuri mai mari și, totodată, un preț mai scump pentru utilizatori.

Microsoft a lansat luna trecută un model mai mic de inteligenţă artificială numit Phi-3-mini. Acesta urmăreşte să atragă o bază mai largă de clienţi cu opţiuni rentabile.

Compania fondată de Bill Gates a investit miliarde de dolari în OpenAI. De asemenea, Microsoft a implementat tehnologia producătorului ChatGPT în pachetul său de software de productivitate. Toate aceste investiții i-au permis să preia conducerea în cursa pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe Inteligența Artificială generativă.

