Codin Maticiuc, CONFESIUNE BOMBĂ pentru fani: De ce nu l-a vizitat Moș Nicolae anul acesta. Ce va spune oare iubita sa, Flavia?

Codin Maticiuc, zis și Poponeț, s-a destăinuit fanilor săi pe Facebook de ce Moș Nicolae nu l-a vizitat anul acesta. În stilul caracteristic, celebrul crai de Dorobanți a făcut o scurtă radiografie a vieții tumultoase pe care a avut-o în ultimul an.





Maticiuc a mărtusit păcatele pe care le-a făcut și motivul pentru care nu a primit cadouri de la Moș Nicolae.

„Anul ăsta am băut efectiv peste măsura, am preacurvit în toate felurile imaginabile, am împărţit câtiva pumni, am spart câteva pahare chiar şi câteva inimi (inclusiv pe a mea), am fumat până la refuz, am dansat pe toate mesele ce mi-au ieşit în cale şi am hoinărit pe străzi pânî n'zori... Nu înteleg însă de ce mă tot uit în cizme ca prostu' când e clar ca NU MAI VINE!!!”, a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

Codin Maticiuc se află într-o relație amoroasă cu Flavia Mihăşan, blonda de la „Neatza cu Răzvan şi Dani”

Maticiuc (37 de ani) a devenit cunoscut în lumea mondenăpentru extravaganțele sale, dar și pentru relațiile amoroase pe care le-a avut de-a lungul timpului cu Anna Lesko, Raluca Lăzăruţ, Maria Dinulescu şi Alina Crişan.

