CEZAR OUATU și-a adus 4 kg de slană și 10 litri de palincă de la filmările pentru „Ie, Românie”

Caravana „Ie, Românie”, condusă de Mircea Radu, ajunge vineri, 20 aprilie, de la ora 20.00, în Crișana, regiunea cu cele mai lungi și mai adânci peșteri, paradisul apelor termale, locul bogat în castele și vestigii istorice, dar și zona în care se împletesc armonios tradițiile populare ale românilor, maghiarilor, germanilor și sârbilor.





Cu această ediție, caravana „Ie, Românie” își va încheia misiunea de redescoperire a frumuseții satului românesc.

Așadar, vineri, la Antena 1, satele bihorene Dobrești, Pomezeu și Roșia vor fi bătute cu piciorul de alte două vedete, o interpretă de muzică lăutărească dintr-o familie cu tradiție, Margherita de la Clejani, și un cântăreț școlit la Conservator, Cezar Ouatu. Amândoi vor încerca să descopere cele mai mândre fete de la sat și cei mai talentați localnici din această frumoasă regiune istorică.

„Mi-a plăcut foarte mult în Crișana, o regiune pe care am descoperit-o cu ocazia filmărilor pentru „Ie, Românie”. Este o zonă foarte frumoasă, cu oameni onești, sinceri și foarte primitori. Cel mai greu însă aici a fost pentru mine cu mâncarea. Peste tot, oamenii te îmbiau cu pălincă și slană. Nenorocire! Miau dat și la pachet. Am adus acasă 4 kg de slană și 10 l de palincă. Le-am pus la frigider, le păstrez ca zestre. Și asta nu-i tot. Cum zona este renumită pentru zacusca de aici, am primit și câteva borcane mari cu zacuscă de fasole și vinete, o bunătate. M-am bucurat, pentru că eu sunt un mare mâncător de zacuscă”, spune Cezar.

Cine va fi aleasă cea mai frumoasă fată din Crișana, dar și cine este cel mai talentat localnic din regiune, telespectatorii Antenei 1 vor afla vineri, 20 aprilie, de la ora 20.00.

