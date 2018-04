Cea mai mare TRAGEDIE din istoria MINERITULUI românesc. 82 de oameni AU PIERIT în subteran

Au trecut 96 de ani de la cea mai mare tragedie din istoria mineritului românesc. În Mina Aurelia din Lupeni au pierit 82 de oameni, pe 27 aprilie 1922. Eroii din adâncuri au fost comemorați de autoritățile locale.





Pe 27 aprilie 1922, la ora 12.30, Mina Aurelia din Lupeni a fost scena unei cumplite tragedii. O explozie puternică în subteran a răpus viața a 82 de truditori. Este considerată cea mai gravă tragedie din istoria mineritului românesc. În urma acestei drame au rămas 62 de văduve și 124 de orfani, dar și infinite lacrimi de durere și amintiri tulburătoare. La înmormântarea lor, care a avut loc pe 30 aprilie, în Cimitirul Eroilor din Lupeni au luat parte toţi muncitorii din regiunea Văii Jiului.

„Explozia s-a produs în stratul 13, blocul V, unde exploatarea se făcea cu fronturi scurte. În stratul 13, blocul V se înainta cu o galerie direcţională la orizontul 600 m. S-a puşcat într-o zonă cu metan şi praf de cărbune. Explozia a avut o forţă dinamică foarte mare, îndoind şinele de linie ferată şi rupând ghidajele de la Puţul Aurelia”, se preciza în ziarele epocii.

Autoritățile locale din Lupeni i-au comemorat pe eroii din adâncuri, așa cum au fost numiți în urmă cu aproape un secol victimele acelui accident colectiv de muncă.

„Astăzi i-am comemorat pe cei 82 de eroi mineri care au pierit în cel mai tragic accident minier, care a avut loc in 27 aprilie 1922 la Mina Aurelia din Lupeni. Dumnezeu să-i odihnească!”, a precizat primarul din Lupeni, Lucian Resmeriță, citat de informatiavj.ro.

În cartea „Ultimul şut”, Marian Boboc a descris acest cumplit accident colectiv de muncă, citându-l pe Petre Mihăilă, fost lider al minerilor lupeneni, în perioada interbelică:

„În ziua de 27 aprilie, între orele 12 şi 1, pe când mergeam spre mina Victoria, unde trebuia să intru la orele 2 după masă, la lucru, când trecem pe la gura minei Aurelia, am auzit deodată o explozie puternică şi un cutremur de pământ. La început nu ştiam ce s-a întâmplat, însă imediat mi-am dat seama că este o explozie de mină. Am renunţat să mai merg la lucru la mina Victoria şi am luat o lampă, nu-mi amintesc de la cine, care se afla la gura minei Aurelia şi am coborât cu ascensorul în Puţ, care era 120 m adânc. Acolo am găsit toate galeriile prăbuşite, vagonete răsturnate şi încă gazurile şi fumul era cald, totuşi eu şi încă doi tovarăşi, care intraseră deodată cu mine, am început munca de salvare. Nu am putut salva de sub dărâmături decât 4 muncitori, în viaţă, care au scăpat, dintre care unul a fost cu ochii arşi, totuşi a mai trăit vreo doi ani. Munca de salvare a continuat 24 de ore. În acest timp, s-au găsit 80 de corpuri în nesimţire, arse şi sfărâmate. Dintre muncitorii care fuseseră la lucru în ziua exploziei lipseau doi, care nu se puteau găsi. După alte două zile, au fost găsiţi şi aceia”.

Conform datelor vremii, tragedia de la Mina Aurelia, în care, pe lângă cei 82 de morți alți 14 mineri au fost răniți, a fost cauzată de acumularea de gaz metan în subteran, în galeriile care nu erau ventilate corespunzător.

Veche de peste un secol, Mina Lupeni are o istorie marcată de numeroase tragedii.

