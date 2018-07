Carmen Dan a DEMIS un ÎNALT OFICIAL din MAI. Fostul ȘEF a participat la întâlnirea cu Gabriel Oprea, alături de LIDERI de SINDICAT

Anunț șoc făcut de Carmen Dan. Ministrul afacerilor interne a demis un important funcționar din MAI, după ce acesta a participat, alături de mai mulți lideri sindicali, la o întâlnire cu Gabriel Oprea, de la sediul UNPR. EVZ a aflat că cel vizat era director la Direcția Control Intern.





Un polițist dintr-o structură de control importantă a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-a pierdut funcția, după ce a participat, miercuri, la o întâlnire cu fostul vicepremier, Gabriel Oprea, alături de lideri de sindicate.

Anunțul a fost făcut de Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Interne, care a declarat, sâmbătă, că la întâlnirea liderilor sindicatelor din Poliţie cu Gabriel Oprea, de la sediul UNPR, a fost un singur cadru activ, pentru care a semnat pensionarea, acesta începlinind condiţiile de pensionare, încă de anul trecut.

Oficiali din MAI au declarat, pentru EVZ, că cel vizat de Carmen Dan este comisarul șef Ionel Babuş. Acesta este – preşedintele Federaţiei Sindicatelor Democratice a Poliţiştilor din România „Alexandru Ioan Cuza”, dar era și director în cadrul Direcției Control Intern a MAI.

„Nu pot să o văd decât într-o notă instituţională, nicidecum politică. Poliţiştii prin statut sunt obligaţi să se ţină departe de orice poziţie politică şi să se ţină departe de situaţii în care participă la întâlniri politice. Liderii de sindicat care au fost prezenţi la acea întâlnire, am aflat şi eu din presă şi am văzut o fotografie, sunt, aşa cum le permite statutul, fie suspendaţi, fie pensionari. A fost o singură excepţie, un cadru care era poliţist activ într-o structură de control importantă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cadru pentru care am luat decizia încetării raporturilor de serviciu prin acordarea dreptului de pensionare. Mai fac precizarea că acea persoană îndeplinea condiţiile de pensionare de acum un an de zile şi a i-a fost dat acceptul de a prelungi activitatea cu încă un an. Prin decizia mea, s-a întrerupt”, a declarat Carmen Dan.

Fostul vicepremier și ministru de Interne Gabriel Oprea a anunţat, miercuri, pe Facebook, că a avut o întâlnire informală cu sindicatele din MAI, la sediul UNPR. Au fost prezenţi Dumitru Coarnă – preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Florin Vîlnei – preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Poliţie „Sed Lex”, Iulian Surugiu – preşedintele Sindicatului Naţional al Agenţilor din Poliţie şi Ionel Babuş – preşedintele Federaţiei Sindicatelor Democratice a Poliţiştilor din România “Alexandru Ioan Cuza”, precizează mediafax.ro.

„Liderii sindicali şi-au exprimat aprecierea pentru activitatea preşedintelui fondator al UNPR în fruntea Ministerului Afacerilor Interne, arătând că Gabriel Oprea a fost singurul ministru de interne de după 1989 care a sprijinit concret, prin decizii, ordine de ministru şi prin iniţiative legislative, angajaţii din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, se arată în comunicatul UNPR, postat pe pagina de Facebook a lui Gabriel Oprea.

Pagina 1 din 1