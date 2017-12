Azamat Zhangulov, VP KazMunayGas: „Ne bucurăm de obiceiurile care ne aduc împreună”

În România trăiesc mii de expați, iar de Sărbătorile de iarnă tradițiile se îmbină, întrucât simbolurile din spatele lor sunt, în general, aceleași. Indiferent de religie, pentru unii dintre străinii care muncesc aici sărbătorile românești sunt un prilej de bucurie în plus





În Kazahstan, Anul Nou nu vine, ca în România, peste câteva zile, ci abia în primăvară, deoarece este un simbol al reînnoirii naturii și reprezintă o legătură neîntreruptă între secole și generații. Se numește Nauryz și reflectă măreția culturii și a tradițiilor oamenilor, întărește ideea de pace și armonie, explică Azamat Zhangulov. El deține funcția de vicepreședinte al KazMunay- Gas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, proprietarul Rompetrol (actualmente KMG International), al doilea cel mai mare jucător la nivel local pe piață și cea mai mare investiție făcută de statul kazah în afara granițelor sale uriașe. Pentru că lucrează de mulți ani în țara noastră, managerul s-a familiarizat cu tradițiile românești, așa că, indiferent dacă este aici sau în țara natală, are un dublu prilej de sărbătoare.

Bradul și cadourile, „adoptate” de kazahi

„Sărbătorim Anul Nou în Kazahstan și în această perioadă, este unul dintre cele mai așteptate momente pe tot parcursul anului. Indiferent de religie, toată lumea se bucură de această sărbătoare. De asemenea, împodobim bradul și împărțim cadouri. Copiii îl așteaptă pe Ded Moroz, numele folosit în Kazahstan pentru Moș Crăciun. Eu îmi petrec noul an cu familia și rudele. Este o plăcere sămi revăd prietenii și să mă bucur de obiceiurile care ne aduc împreună, împărtășind valorile noastre comune, așa cum toți oamenii din toate țările lumii se bucură de sărbători”, spune Azamat Zhangulov.

Din poziția sa, vicepreședintele KazMunayGas a petrecut de multe ori sărbătorile de iarnă în România, pe care o consideră a doua sa casă. „Au fost momente când am călătorit împreună cu familia în Kazahstan și am petrecut vacanțele de iarnă acolo și au fost mulți ani când am sărbătorit împreună cu prietenii noștri din România, acasă, păstrând spiritul acestei sărbători. În acest an voi petrece sărbătorile în Kazahstan, dar și alături de prietenii și colegii mei din România. Marcăm de obicei împreună sfârșitul anului și ne facem planuri pentru noul an”, a adăugat Azamat Zhangulov.

Copiii kazahi s-au întâlnit cu Ded Moroz (Moș Crăciun autohton) la centrul expozițional din Astana. FOTO: Expoastana 2017

Obiceiuri comune

Asta pentru că românii și kazahii au ceva în comun: la final de an își fac bilanțul personal, apoi își stabilesc obiective pentru anul care vine.

„În acest an, de exemplu, unul dintre obiectivele mele personale este acela de a continua să am un stil de viață sănătos, să fac sport, să continui să alerg la maraton și să-mi depășesc recordurile personale de fiecare dată. Noi organizăm în fiecare an competiții sportive interne, prilej cu care sunt strânse fonduri pentru diverse cauze sociale alese de angajații noștri. În plan profesional, voi continua să mă implic în strategia de afaceri a KMG International, deoarece misiunea noastră este de a asigura beneficii maxime pentru toți stakeholderii noștri, atât prin optimizarea operațiunilor, investind în creșterea durabilă a acestui business pe piețele în care ne desfășurăm activitatea, dar și prin extinderea constantă la nivel internațional”, a declarat Azamat Zhangulov.