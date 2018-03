Andrei Gheorghe, dezvăluiri uluitoare. A recunoscut că este FALIT! EXCLUSIV EVZ

În stilul cunoscut, pentru prima dată de la divorț, realizatorul Pro FM face dezvăluiri legate de căsnicie. Un interviu cu Andrei Gheorghe nu poate fi plictisitor.





Un interviu cu Andrei Gheorghe nu poate fi plictisitor. Controversata vedetă Pro FM divulgă, în exclusivitate pentru EVZ, amănunte despre situația lui financiară, ce intenții matrimoniale mai are, după al doilea divorț, ce portofoliu de ministru ar fi vrut să ocupe și care ar fi fost prima măsura drastică pe care ar fi luat-o din această poziție.

EVZ: Unde vrei să pleci în concediu? Andrei Gheorghe: Mă gândesc să plec în Maldive, dar voi sta în Bucureşti. Oricât de uluitor ar suna, n-am bani, ceea ce nu mă deranjează foarte mult pentru că îmi place Bucureştiul în august. Mă plimb, mă joc cu câinii, mai fac un drink cu prietenii şi pot să-mi închei volumulomagiu dedicat guvernării Ponta.

Care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o într-o vacanță? Am plecat cu o barcă, cu Dan Chişu, din Constanţa, la Istanbul. În Bulgaria, ne-am îmbătat bine într-o discotecă, unde am fost controlaţi de armament, iar apoi, când am ajuns în Marina, m-am urcat pe o altă barcă, am fost trezit dimineaţă de proprietar, care mi-a adresat multe cuvinte în frumoasa limbă bulgară, gen: materi, mama, mă-ta şi alte asemenea. Am înţeles că iubeşte România şi românii. Mi-am cerut scuze, m-am îmbrăcat, am sărutat-o pe doamna şi am plecat.

Ai fost consilier al unui ministru. Ministru te-ai gândit să ajungi? Ce portofoliu? Învăţământul, reforma învăţământului. Aş da afară toţi profesorii şi i-aş reangaja în urma unui examen.

Ai trecut prin două divorțuri. Mai crezi în căsnicie? Sigur că da, însă nu sunt convins că ea mai crede în mine.

Ți-ai creat reputația de misogin. Este adevărată? Nu. Un bărbat care are trei fete nu poate fi misogin. Iubesc femeile, un pic mai mult decât bărbaţii, le iubesc pentru că sunt bune, frumoase şi moi. Iar egalitatea dintre bărbat şi femeie rezonează în mintea mea întrun singur cuvânt: toţi sunt oameni, în afară de câţiva la care am dubii. Badea şezi! Cuminte băiatu’!

