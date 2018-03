Acest dresor ne spune cum a îmblânzit fiarele vedetelor

Mihai Nae, dresor de câini, este un pom lăudat în lumea mondenă și toată crema care posedă un exemplar canin a apelat la el.





Și ca să nu fie cunoscut doar pentru colaborările sale cu nume sonore, Mihai Nae se pregătește să bifeze un capitol important în cariera sa: „Voi fi elevul lui Cesar Millan, în SUA, și asta este o onoare. Am aflat de cursuri anul trecut. Sunt singurul dresor din Europa admis la cursurile de psihologie ale lui Cesar”, se mândrește el. Până la momentul în care își va lua diploma de la marele dresor, Mihai ne prezintă o mică parte dintre elevii săi mondeni.

„Domnul Octavian Păscuț, cunoscut drept Mistrețu, de la Cronica Cârcotașilor și Neața cu Răzvan și Dani, m-a contactat pentru beagle-ul feroce ce punea mari probleme tuturor medicilor care doreau să îl consulte. Mânca de pe jos și era total needucat. După 2 luni de lucru, frumosul beagle Arthur se comportă excepțional fiind pregătit să facă față chiar și platourilor de filmare ca reprezentant al rasei”

„Cu doamna Valeria Arnăutu, doamnă folclorului românesc, m-am cunoscut pentru că bichonul Puppy, alintat și deloc certat, jucă rolul de conducător. Fiind totuși foarte receptiv, acesta a învățat să își respecte stăpână fiind din ce în ce mai atent la comenzile date de această.”

„Daniela Gyorfi avea probleme serioase cu Shar Pei-ul. Acesta fugea dacă scăpa din lesa și era foarte fricos. Am lucrat două luni alături de doamna Gyorfi și de domnul George Tal. Atunci chiar am făcut echipă și am reușit. A fost un caz greu.”

„Amna a dorit să lucrez cu Ciobănescul German și cu Akita Inu pentru a fi sigură că aceștia nu reprezintă un pericol pentru copilul ei.”

„Bubu, câinele Ralucăi de la Bambi era agresiv și își făcea nevoile prin casă pentru a-și marca teritoriul. În doar o oră am reușit să avem rezultate impresionante.”

„Colaborarea cu Mihai Bendeac a fost una de succes. Am fost contactat pentru a aduce căței dresați pentru serialul ,,Băieti de oraș,, difuzat de Antena 1. Această filmare nu a fost deloc ușoară. Am filmat alături de Aky și lupul ceh Chaos pe Transfăgărășan. Câinii au avut roluri în toată regula și cred că au reușit să se ridice la nivelul pretențiilor echipei formată din profesioniști.”

