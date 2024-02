Cel mai scump loc de trăit din Europa în 2024. Prețurile sunt uriașe

Cel mai scump loc de trai din Europa la începutul anului 2024 era Zurich, Elveția. Datele pentru fiecare oraș sunt apoi înmulţite cu costurile de viaţă din New York, care este considerat a fi 100. Zurich are un indice al costului vieții de 120. Aici, prețurile sunt cu 20% mai mari decât în New York (excluzând chiria).

Zurich, cel mai scump loc de trai din Europa

Geneva, tot în Elveția, se află pe locul al doilea, după Zurich. Pe locul trei se află capitala Islandei, Reykjavík. Cele mai scumpe orașe sunt, de obicei, în Europa de Vest, în timp ce cele mai ieftine se află în jumătatea estică a continentului.

Viața în Bratislava este cea mai scumpă din Europa de Est, în timp ce în capitala poloneză Varșovia, viaţa este mai ieftină cu câteva procente (46,2) decât în Budapesta.

Ungaria, cea mai ieftină țară din Europa

Ungaria este a 30-a cea mai ieftină țară din Europa în ceea ce privește costul mediu al vieții. Și aici, Elveția se află pe primul loc (114,3), în timp ce Austria este mai scumpă (67,3) decât Germania (63,5) sau Suedia (62,5).

Prețurile restaurantelor sunt, de asemenea, în aceeași ordine, prețurile din Austria, de exemplu, fiind cu 22% mai mari decât cele din Ungaria.Indicele Numbeo sintetizează și compară prețurile bunurilor de consum, cum ar fi alimentele, restaurantele, transportul, energia casnică și serviciile publice, potrivit Magyar Nemzet.

Ce salarii sunt în Elveția

Nu doar prețurile sunt mari în Elveția, ci și salariile. Salariul mediu brut în Elveţia a ajuns la 6.665 de franci elveţieni (6.770 de euro la cursul actual), conform datelor oferite de Ambasada Elveţiei la Bucureşti.

O masă în doi la un restaurant de nivel mediu costă 500 de lei în Elveţia, adică de peste trei ori mai mult ca în România. La supermarket, o pâine de 500 de grame costă 15 lei în Elveţia. O sticlă de vin (poziţionat pe segmentul mediu) e de 65 de lei în Elveţia.

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi din economie, în Elveţia sunt 5,1 milioane de oameni încadraţi în muncă, la o populaţie de 8,7 milioane.