Social Zuckerberg a luat masa cu Trump, la Mar-a-Lago







Donald Trump a luat masa miercuri cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, la clubul Mar-a-Lago din Florida al președintelui ales, reunind astfel fondatorul Facebook și fostul președinte căruia i-a fost interzis accesul de acea rețea socială.

Zuckerberg dorește să susțină planurile economice ale lui Trump

Stephen Miller, care a fost numit adjunct al șefului de cabinet pentru al doilea mandat al lui Trump, a declarat că Mark Zuckerberg, la fel ca alți lideri de afaceri, dorește să susțină planurile economice ale lui Trump.

CEO-ul din domeniul tehnologiei a încercat să schimbe percepția companiei sale asupra dreptei, după o relație tumultoasă cu Trump.

„Mark, evident, are propriile sale interese, și are propria sa companie și are propria sa agendă,” a spus Miller într-un interviu la Fox News despre întâlnire.

„Dar a lămurit că vrea să susțină renașterea națională a Americii sub conducerea lui Trump”.

Un purtător de cuvânt al Meta a confirmat că Zuckerberg și Trump s-au întâlnit miercuri, spunând că a fost invitat la cină cu președintele ales și alți membri ai echipei sale pentru a discuta despre administrația care urmează să vină.

Trump a avut interzis accesul la Facebook doi ani

Trump a fost dat afară de pe Facebook în urma atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA. Compania i-a restaurat contul la începutul anului 2023.

De atunci, Zuckerberg a adoptat o atitudine vădit pozitivă față de Trump.

La începutul acestui an, el l-a lăudat pe Trump pentru răspunsul său la prima tentativă de asasinat, numind-o „tare”.

Zuckerberg s-a plâns, de asemenea, că oficialii de rang înalt ai administrației Biden au presat Facebook să „cenzureze” unele conținuturi legate de COVID-19 în timpul pandemiei.

Zuckerberg, amenințat subtil de Trump înainte de alegeri

Cu toate acestea, Trump a continuat în ultimele luni să-l atace public pe Zuckerberg.

În iulie, el a postat un mesaj pe propria sa rețea socială Truth Social, amenințând că va trimite în închisoare pe cei care comit fraude electorale, menționând parțial un nume de alint pe care l-a folosit pentru CEO-ul Meta. „ZUCKERBUCKS, fii atent!” a scris Trump.

Vizita din ajunul Zilei Recunoștinței vine și în contextul în care mogulul tehnologic Elon Musk a devenit mai influent în mișcarea „Make America Great Again” a lui Trump, contribuind cu aproximativ 200 de milioane de dolari prin comitetul său de acțiune politică pentru a-l ajuta pe Trump să fie ales. Musk este miliardarul proprietar al rețelei sociale X, un competitor al Meta, conform AP News.

Musk a petrecut o perioadă considerabilă de timp la Mar-a-Lago de la alegeri, iar Trump l-a selectat pentru a conduce un panou consultativ extern cunoscut sub numele de „Departamentul de Eficiență Guvernamentală” pentru a identifica risipa împreună cu Vivek Ramaswamy, un investitor de capital de risc și fost candidat prezidențial GOP.