Ziua românilor de pretutindeni. Mesajul lui Gheorghe Cârciu. Ce a promis diasporei

De Ziua Românilor de Pretutindeni, Gheorghe Cârciu a declarat că este alături de cei din diaspora și că sunt așteptați acasă cu brațele deschise. El i-a asigurat pe aceștia că va proteja identitatea românească în toate comunitățile în care trăiesc.

„Lansăm astăzi seria de evenimente destinate Zilei Românilor de Pretutindeni. Marcăm astfel legătura de nezdruncinat dintre țara mamă, cei care sunt plecați în diaspora și cei care, din considerente istorice nefericite, au rămas în alte granițe, dar mereu în sufletele și preocupările noastre.

În această perioadă, simțim că suntem mai aproape, că suntem cu toții din nou acasă. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să participe la evenimentele organizate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Le transmit tuturor românilor sincere îmbrățișări și îi asigur că ne vom strădui să consolidăm și să protejăm identitatea românească în toate comunitățile în care trăiesc. Vă rugăm să consultați aici https://shorturl.at/ajqV8 calendarul și desfășurarea întregului eveniment!”, a scris secretarul de stat şi şeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pe Facebook.



Cârciu s-a întâlnit cu românii din Ismail și Odesa

În urmă cu două zile, Gheorghe Cârciu, a anunțat că a fost în vizită la comunitatea românească din Ismail, Ucraina. Oficialul român a fost însoțit de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și profesorul Mecineanu Mihai.

„Dialogul direct pe care-l am cu românii din comunitățile istorice este de neînlocuit! Mă bucur că am reușit să ajung în acest weekend la Ismail, unde am avut discuții cu comunitatea românească și nu numai. Am fost, de asemenea, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și profesorul Mecineanu Mihai și la sediul Asociației Cadrelor Didactice din Regiunea Odesa”, a spus Cârciu.

Secretarul de stat a discutat cu și rectorul Universității Umaniste de Stat din Ismail, Yaroslav Kiciuk, pentru a căuta profesori care să predea în limba română.

„Le-am putut prezenta nemijlocit programele pe care le avem în cadrul DRP și i-am asigurat de întreg sprijinul nostru. I-am rugat să ne comunice ori de câte ori există idei pe care le putem dezvolta împreună, în interesul lor”, a transmis secretarul de stat al DRP.