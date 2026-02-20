Ziua în care democrația românească a fost suspendată în tăcere. 20 februarie 1938, o dată aproape uitată din istoria României

Data de 20 februarie 1938 nu este una asociată cu parade, comemorări oficiale sau lecții ample în manualele de istorie. Tocmai această discreție o face însă importantă. În acea zi, fără zgomotul unei lovituri de stat clasice și fără intervenții militare spectaculoase, democrația din România a intrat într-un proces de desființare realizat prin mijloace aparent legale, marcând începutul unei perioade de autoritarism care avea să dureze mai bine de jumătate de secol, arată Mediafax. Publicarea noii Constituții, decretată de Regele Carol al II-lea, a schimbat radical echilibrul politic al statului român.

Documentul a fost făcut public la Palatul Regal și a fost urmat rapid de un plebiscit organizat în doar câteva zile, pentru ca la 27 februarie 1938 să fie promulgat oficial. Noua lege fundamentală a concentrat puterea executivă în mâinile monarhului și a redus rolul Parlamentului, punând capăt modelului parlamentar consolidat în perioada interbelică, potrivit sursei.

Evenimentele din februarie 1938 au fost rezultatul unei crize politice profunde declanșate după alegerile parlamentare din decembrie 1937. Niciuna dintre marile formațiuni politice ale vremii nu a reușit să obțină majoritatea necesară formării unui guvern stabil, iar Parlamentul rezultat a devenit imposibil de coagulat într-o formulă funcțională.

În același timp, scena politică era marcată de radicalizare. Extrema dreaptă câștiga influență, iar ascensiunea Gărzii de Fier a amplificat tensiunile sociale și temerile privind stabilitatea statului. Blocajul politic a fost transformat treptat într-un argument pentru necesitatea unei conduceri autoritare capabile, în viziunea susținătorilor săi, să restabilească ordinea.

În locul unei coaliții parlamentare clasice, regele l-a numit prim-ministru pe Octavian Goga, într-un cabinet sprijinit de A. C. Cuza. Guvernul s-a dovedit însă fragil și contestat, iar tensiunile politice au crescut rapid. Lipsa unei majorități solide și presiunea extremismului au creat cadrul perfect pentru intervenția directă a monarhului.

La 10 februarie 1938, executivul a fost înlăturat, iar conducerea guvernului a fost preluată de patriarhul Miron Cristea, într-o formulă care nu mai depindea de sprijin parlamentar.

Textul constituțional decretat la 20 februarie a modificat profund arhitectura statului. Guvernul a devenit responsabil în fața regelui, iar Parlamentul și-a pierdut instrumentele reale de control asupra executivului. Procedura de adoptare a fost rapidă și controversată, plebiscitul organizat câteva zile mai târziu fiind desfășurat în condiții care au ridicat semne de întrebare privind libertatea votului.

În plan simbolic și politic, momentul a reprezentat închiderea democrației interbelice printr-un act juridic, nu prin forță militară. Schimbarea a fost prezentată drept o soluție de stabilitate într-o perioadă marcată de incertitudine internă și presiuni externe, mai arată sursa.

Transformarea regimului politic de la București nu a fost un fenomen izolat. Europa traversa o perioadă în care regimurile autoritare câștigau teren, iar democrațiile deveneau tot mai fragile. Germania și Italia influențau puternic echilibrul continental, în timp ce garanțiile de securitate oferite statelor din Europa Centrală și de Est păreau din ce în ce mai nesigure.

În acest context tensionat, concentrarea puterii a fost justificată ca măsură de apărare a statului. În realitate, decizia a redus pluralismul politic exact într-un moment în care coeziunea democratică ar fi putut reprezenta un factor de stabilitate.

După adoptarea Constituției, partidele politice au fost dizolvate, iar viața politică a fost reorganizată în jurul Frontului Renașterii Naționale, partid unic creat pentru a susține noul regim. Alegerile au devenit formale, iar puterea reală s-a concentrat la vârful statului.

Dictatura regală a fost urmată, după 1940, de regimul legionar și apoi de conducerea militară a lui Ion Antonescu, perioade care au adâncit ruptura față de sistemul democratic. După cel de-al Doilea Război Mondial, sub influența Uniunii Sovietice, România a intrat în era comunistă, iar regele Mihai I a fost forțat să abdice la 30 decembrie 1947.

Deceniile care au urmat au fost dominate de regimul de partid unic, culminând cu dictatura personală a lui Nicolae Ceaușescu. Abia prăbușirea comunismului în 1989 a redeschis drumul către pluralism politic, iar anii ’90 au marcat revenirea treptată a instituțiilor democratice.

Privită retrospectiv, ziua de 20 februarie 1938 rămâne un moment de cotitură tăcută. Nu a existat o ruptură violentă vizibilă imediat, ci o transformare realizată prin proceduri oficiale și justificări juridice. Tocmai acest caracter aparent ordonat explică de ce momentul a rămas mai puțin prezent în memoria colectivă.

Conform sursei, istoria acelei zile arată cât de fragil poate deveni un sistem democratic atunci când crizele politice, frica socială și promisiunea stabilității sunt folosite pentru a legitima concentrarea puterii. România avea să redescopere democrația abia după decenii, confirmând că pierderea ei nu este niciodată temporară prin definiție, ci depinde de cursul imprevizibil al istoriei.