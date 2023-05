Ziua ce mare pentru Cristian Popescu Piedone. Primarul Sectorului 4 află dacă scapă de condamnarea din dosarul Colectiv

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul Colectiv, pentru abuz în serviciu. Pedeapsa a fost redusă la jumătate, față de 8 ani de închisoare cu executare, cât primise inițial după decizia Tribunalului București.

La un an de la condamnare, Piedone a introdus o cale extraordinară de atac, recursul în casație, prin care încearcă să scape de condamnare. În același dosar, au mai cerut achitarea unul dintre patronii de la Colectiv, pompierii și directorul firmei de artificii.

Cristian Popescu Piedone susţine că a fost închis pe nedrept

În acest context, avocatul Adrian Cuculis a explicat ce presupune recursul în casație și cum îl poate ajuta pe fostul primar Cristian Popescu Piedone: „Recursul în casație, așa cum a fost el proiectat în urmă cu mai bine de un deceniu, viza mai multe elemente de nelegalitate a unei hotărâri rămase definitive. Era o extindere a ceea ce cunoșteam noi ca fiind căile de atac extraordinare. Rând pe rând, au ajuns ca în cele din urmă oamenii de la Curtea Constituțională să elimine cam majoritatea elementelor pe care se baza recursul în casație. În momentul de față aș putea să precizez că singura variantă prin care el să aibă o finalitate este aceea de a nu fi vinovat deloc.

Să existe probe pentru care judecătorul care te-a condamnat a făcut-o teoretic în mod nelegal, să zicem ca o răzbunare și te duci la această instanță de Casație care să constate lucrul acesta. Motive de neimputabilitate sau, în ipoteza în care pur și simplu fapta propriu- zisă nu există”, a explicat Adrian Cuculis.

Cristian Popescu Piedone va scăpa de închisoare?

Avocatul Adrian Cuculis este de părere că recursul în casație formulat de Cristian Popescu Piedone nu va putea fi admis de magistrați, tocmai pentru că sentința deja a fost dată.

„În momentul acesta, doar dacă lucrurile nu stau altfel, deși eu nu cred, Cătălin Popescu Piedone nu are cum să aibă recursul acela admis, în condițiile pe care noi le cunoaștem. Recursul în casație vizează, de fapt, o cauză de nepedepsire și totuși tu ai fost pedepsit”, a mai adăugat avocatul pentru wowbiz.ro.

Cristian Popescu Piedone a scris pe social media: „Astăzi este un an, fraților! Trăiesc un an de chin și de visuri frânte…

Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni… Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte…

Un an fără zâmbete, fără bucurii… Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat. Știti cu toții motivul…

Astăzi încerc să fiu însă… mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății… De astăzi… am speranța că voi ieși curând!

De astăzi… vreau să număr invers! Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând… voi fi iar liber! Că sunt NEVINOVAT! Și consider că un an trăit încarcerat NEVINOVAT, un an de pedeapasă fără vină… este destul!

Toți cei care mă știti, toți cei care îmi știți sentința… știti că trăiesc o mare nedreptate! Și… este timpul să fiu lăsat să merg la ai mei, acasă!

Cu speranță,Piedone NEVINOVAT, de un an încarcerat!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe contul de Facebook.

Un alt mesaj a fost pentru soţia sa: „Să mă aștepți cu mâncare caldă, ca în zilele bune”.

Piedone: Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit

Pe data de 12 mai, fostul primar a transmis: „M-au luat… NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate!

Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie! M-au vânat pe unde m-au prins.

Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele… Rămâneți cu bine, oameni buni! Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc! Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire!

Povestea noastră se oprește aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat… !

Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri!

Am dovedit că putem face imposibilul… posibil! Va iubesc! Să ieșiți la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn și muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone

Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte:

Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT! Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!! Vă veți convinge!”, a scris Piedone pe contul său de Facebook.