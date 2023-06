Ziua 474 – Război în Ucraina. Armata ucraineană înaintează pe toate fronturile. Rusia a aruncat în aer un al doilea baraj

Armata ucraineană a anunțat că a eliberat localitatea Blahodatne, după o serie de lupte cu armata rusă. Zona unde se află satul, va permite dezvoltarea unui atac la sud de Donetsk. Se cunoaște faptul, că armata ucraineană se află deja la nord de acest oraș, aproape de periferii.

”Glorioşii soldaţi din Brigada a 68-a (…) au eliberat localitatea Blahodatne”, au anunțat forțele terestre ale ale armatei ucrainene.

Ukrainian forces from the 129th Territorial Defense Brigade in a recently liberated Neskuchne, Donetsk Oblast. pic.twitter.com/KXzW3Amv55

