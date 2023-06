Evgheni Prigojin prevestește sfârșitul războiului din Ucraina. Rusia va înregistra pierderi însemnate, iar generalii vor fi executați

Evgheni Prigojin, unul dintre oamenii care au fost alături de Vladimir Putin la începutul războiului din Ucraina, face declarații controversate. Șeful grupării de mercenari Wagner susține că armata rusă va suferi curând pierderi însemnate pe câmpul de luptă. Ucrainenii nu doar că vor reuși să își recâștige teritoriile ocupate de inamici, ci vor lua și o parte din Rusia.

Liderul mercenarilor, cel care a reușit mai multe victorii în războiul din Ucraina, susține că pierderile Rusiei vor fi atât de mari încât vor fi organizate plutoane de execuție. Generalii care se fac vinovați de eșecurile armatei ruse vor fi împușcați. Prigojin spune că o revoluție va urma pe străzile din Rusia, iar armata va fi scoasă în stradă pentru a calma răscoala poporului.

„Acum, vom suferi pierderi mari, sunt absolut sigur de asta. Acum, vom pierde cu siguranță teritorii rusești, acestea fiind în Federația Rusă”, a spus Prigojin, care a adăugat că „ori va avea loc o revoltă populară, ori Duma de Stat va lua decizia să aplice pedeapsa capitală și să îi ciuruiască naibii pe toți [generalii]”, relatează CNN.

Evgheni Prigojin a ținut să sublinieze faptul că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în două sau trei luni.

„Și, apropo, vă spun sincer, cred că suntem la 2-3 luni de plutoanele de execuție”, a prezis liderul mercenarilor Wagner.

Yevgeny Prigozhin, having withdrawn Wagner PMC from Bakhmut, now predicts the Russian army will lose the ruined city in one to 1.5 months maximum. There are already reports of Russian soldiers retreating from positions which Wagner transferred to the army. pic.twitter.com/ucqlnSUTkI

— Igor Sushko (@igorsushko) June 5, 2023