Sport Zheng Qinwen, momente tensionate la Australian Open. Campioana olimpică a fost eliminată în turul doi







Zheng Qinwen s-a oprit în turul doi de la Australian Open. Campioana olimpică nu a reușit să o învingă pe Laura Siegemund și să obțină rezultatele dorite la primul Grand Slam al anului.

Zheng Qinwen, eliminată în turul doi de la Australian Open

Anul trecut, chinezoaica a ajuns pe tabloul finaliștilor, însă în 2025 nu a avut la fel de mult noroc. Zheng Qinwen a ajuns la Australian Open cu mari așteptări, însă nu a reușit să obțină victoria.

În vârstă de 22 de ani, campioana ocupă locul cinci la nivel mondial, iar anul trecut a făcut spectacol pe terenul de tenis. În urmă cu puțin timp, chinezoaica a fost învinsă de Laura Siegemund. Duelul dintre cele două s-a încheiat cu 7-6 (7/3), 6-3.

Eliminare șoc

Adversara chinezoaicei ocupă locul 97 în ierarhia WTA. După victoria obținută, Siegemund se va întâlni în turul al treilea cu Anastasia Pavliucenkova (locul 32) sau cu Anastasia Potapova (locul 36).

„Nu am avut nimic de pierdut. Ştiu că pot juca bine şi am vrut doar să-mi demonstrez asta. Am încercat să fiu extrem de agresivă, să nu încerc lovituri improbabile şi să rămân în schimb la planul meu de joc”, a spus adversara chinezoaicei.

Arina Sabalenka, reușită la Australian Open

Arina Sabalenka a avut rezultate bune la primul Grand Slam al anului. Dublă deţinătoare a titlului la Melbourne, jucătoarea de tenis a reușit să se califice turul al treilea, după un meci cu Jessica Bouzas Maneiro. Cele două s-au întâlnit pentru prima dată pe teren.

Jucătoarea în vârstă de 26 de ani a făcut spectacol pe Rod Laver Arena și a încheiat cu 6-3, 7-5. De altfel, ea a bifat a şaisprezecea victorie consecutivă pe terenul principal de la Australian Open.

Sportiva se va întâlni pe teren cu daneza Clara Tauson, care ocupă locul 42 în ierarhia WTA. De altfel, aceasta a avut rezultate de excepție la turneul de la Auckland. În turul dou, Tauson a înfruntat-o pe Tatjana Maria.