Sport Zeljko Kopic, nemulțumit după remiza Dinamo-FC Botoșani







Dinamo București a obținut doar un rezultat de egalitate, 1-1, pe terenul celor de la FC Botoșani, într-o partidă disputată pe 7 februarie 2025. La finalul meciului, antrenorul Zeljko Kopic s-a declarat dezamăgit de evoluția echipei sale în debutul partidei, afirmând că, dacă vor continua să joace astfel, nu au nicio șansă în fața adversarilor din Superliga.

Start modest pentru Dinamo

Tehnicianul croat a evidențiat problemele de joc din prima parte a meciului, subliniind că jucătorii săi au fost departe de nivelul așteptat.

„Am început mult sub standardele noastre, nu am reușit să păstrăm posesia. În primele 25 de minute nu am fost la nivelul nostru, ulterior am reușit să ne revenim, să controlăm jocul”, a explicat Kopic.

Dinamo a reușit să reechilibreze meciul în repriza secundă, odată cu modificările tactice făcute de antrenor. Golul lui Cătălin Cîrjan a fost un punct pozitiv al partidei, iar Kopic consideră că această reușită îi va oferi mai multă încredere tânărului mijlocaș.

„Cîrjan a avut câteva meciuri fără gol sau assist, dar a muncit mult. E foarte important pentru el că a marcat”, a adăugat Kopic, conform Gazetei Sporturilor.

Adversar dificil și un sezon de luptă

FC Botoșani a fost un adversar redutabil, iar antrenorul dinamoviștilor a recunoscut meritele echipei moldovene:

„Botoșani are o echipă bună, antrenorul lor face o treabă extraordinară. Tradițional, este foarte greu pentru Dinamo să joace aici”, a precizat Kopic.

Sezonul precedent a fost unul dificil pentru Dinamo București, care a reușit cu greu să se mențină în prima ligă. Antrenorul croat a subliniat că echipa a făcut progrese semnificative, dar mai sunt aspecte de îmbunătățit.

„Am fost fericit că am rămas în Superligă, dar am știut mereu ce trebuie să facem pentru a construi o echipă competitivă. Am realizat multe lucruri bune în acest sezon, dar încă avem mult de muncă”, a afirmat tehnicianul.

Final de sezon tensionat

Dinamo se află în fața unei perioade decisive, iar Kopic a avertizat că fiecare meci va fi o luptă acerbă.

„Urmează sprintul final. Toate echipele vor da totul, în special împotriva lui Dinamo. Toți vor să joace bine contra noastră. Trebuie să ne depășim limitele, să dăm mai mult de sută la sută. Dacă jucăm cum am făcut-o în primele 20 de minute cu Botoșani, nu avem nicio șansă cu nimeni”, a concluzionat antrenorul.

Dinamo se pregătește pentru următoarea confruntare din Superliga, contra Farului Constanța, pe 15 februarie.