Zelenski: Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună spre UE

Republica Moldova. Ucraina și Republica Moldova nu ar trebui să meargă separat pe calea integrării europene, iar o divizare a celor două țări ar însemna o „mișcare proastă”, susține președintele Volodimir Zelenski. El a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă o parte a garanției de securitate pentru Ucraina, fapt agreat de SUA și Rusia.

„Nu poate exista o divizare între Ucraina și Moldova – aceasta ar fi o mișcare foarte proastă, în opinia mea. Dacă o astfel de divizare s-ar produce, ar însemna automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că Europa nu are o poziție comună și puternică în ceea ce privește garanțiile. Mulți din Europa cred că o astfel de divizare nu ar face decât să înrăutățească situația”, a spus Zelenski după întrevederea de duminică, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri că procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația a fost făcută în contextul anunțului publicației Politico privind o eventuală decizie a UE de a deschide primul capitol de negocieri cu R. Moldova, nu și cu Ucraina, blocată de Ungaria.

„Nu există o diferență pe aspectele tehnice. Există o problemă că, chiar dacă Ucraina a îndeplinit aceleași angajamente pentru inițierea negocierilor pe primul cluster, un stat membru – știm noi care (n.r. – Ungaria) – nu este de acord să susțină deschiderea negocierilor pentru clusterul 1 pentru Ucraina”, a precizat Maia Sandu.

Întrebată despre ideea unei „aderări în tandem” a Republicii Moldova și Ucrainei, vehiculată de mai mulți lideri, șefa statului a reiterat că nu există nicio prevedere legală care să impună această condiționalitate.

„Procesul de aderare este un proces bazat pe merite. Asta scrie în toate actele și nu există nicio prevedere și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză”, a adăugat Maia Sandu.

Maia Sandu a subliniat că actuala întârziere în cazul Ucrainei este cauzată de o problemă politică ce trebuie rezolvată cu sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor UE.

„Nu suntem în situația în care R. Moldova a avansat mai mult și nu trece la următoarea etapă pentru că Ucraina încă nu a avansat. Este o problemă politică pe care trebuie să o rezolve Comisia Europeană, Uniunea Europeană și noi sperăm să găsească această soluție politică”, a punctat șefa statului.

Publicația Politico a scris că deschiderea primului capitol de negocieri cu R. Moldova ar putea fi decisă la o reuniune a miniștrilor UE, programată să aibă loc pe 1 septembrie. O astfel de măsură, decisă înaintea alegerilor parlamentare, ar oferi un puternic impuls electoral președintei Maia Sandu, al cărei partid face campanie pe o platformă pro-UE și se confruntă cu eforturi hotărâte din partea Rusiei de a influența votul în favoarea Moscovei, a notat Politico.