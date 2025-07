Zelenski schimbă strategia. Apărarea și Economia, în centrul remanierii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, la data de 14 iulie, desemnarea actualului prim-vicepremier, Iulia Sviridenko, în fruntea noului guvern, într-o mișcare ce marchează începutul unei remanieri politice majore, în contextul continuării războiului cu Federația Rusă.

Totodată, Zelenski a anunțat intenția de a-l numi pe premierul în funcție, Denis Shmihal, în poziția de ministru al Apărării. Potrivit liderului de la Kiev, Shmihal ar avea „experiența vastă” necesară pentru a îndeplini atribuțiile acestui post-cheie. Schimbările propuse urmează să fie validate de către Parlamentul ucrainean.

Într-o postare publicată pe rețeaua socială X, președintele a explicat că aceste propuneri fac parte dintr-un amplu proces de reformă administrativă și reconstrucție instituțională.

Yulia Svyrydenko, în vârstă de 39 de ani, este economist și ocupă din 2021 funcția de prim-vicepremier. De asemenea, a jucat un rol important în negocierea recentului acord privind mineralele strategice cu Statele Unite. Dacă va fi confirmată, ea va avea sarcina de a coordona eforturile guvernamentale într-o perioadă marcată de criză economică și război prelungit

Pe fondul eșecului recent al negocierilor diplomatice pentru încheierea conflictului și în contextul presiunii asupra bugetului de stat, autoritățile de la Kiev mizează pe dezvoltarea sectorului industrial de apărare ca prioritate absolută.

Ucraina alocă o parte semnificativă a resurselor bugetare pentru finanțarea armatei și a producției interne de armament, fiind dependentă în același timp de sprijinul financiar oferit de aliații occidentali.

