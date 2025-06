Zelenski, la summitul de la Vilnius: Europa, împreună cu America, are arme mai bune decât Rusia

Republica Moldova. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat la summitul de la Vilnius, unde a participat alături de liderii țărilor B9 și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre necesitatea continuării sprijinului militar pentru Ucraina. De asemenea, el a discutat despre operațiunea „Pânza de păianjen”, prin care Kievul a reușit să distrugă o treime din flota de avioane strategice a Rusiei.

În deschiderea summitului, liderul de la Kiev a vorbit despre nivelul de dotare al armatelor occidentale în comparație cu forța militară a Federației Ruse.

„Europa, împreună cu America, are arme mai bune decât Rusia. Avem, de asemenea, soluții tactice mai puternice – operațiunea noastră „Spiderweb” de ieri a demonstrat acest lucru. Rusia trebuie să simtă ce înseamnă pierderile sale. Aceasta este ceea ce o va împinge spre diplomație”, a spus acesta.

During meetings with the #BucharestSummit in Vilnius, @ZelenskyyUa thanked Ukraine’s allies for their support, and emphasized the importance of arming Ukraine.#ArmUkraineToWIN pic.twitter.com/cqm80AwtZh

