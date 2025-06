Cum a distrus operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen” zeci de aeronave rusești

Serviciul de Securitate al Ucrainei a coordonat un atac asupra aerodromurilor rusești din diverse regiuni, aflate la distanță de granița ruso-ucraineană, potrivit publicațiilor Ukrainska Pravda, Babel, RBC-Ucraina, care citează „surse din serviciile speciale”.

Potrivit surselor din presa ucraineană, operațiunea „Pânza de păianjen”, coordonată de șeful SBU Vasil Maliuk, a dus la distrugerea a peste 40 de aeronave rusești, inclusiv A-50, Tu-95 și Tu-22 M3. Pagubele armatei ruse au fost estimate la aproximativ 2 miliarde de dolari.

Conform presei ucrainene, cel puțin patru aerodromuri au fost atacate: Diagilevo în regiunea Riazan, Olenia în regiunea Murmansk, Belaia în regiunea Irkuțk și Ivanovo în regiunea cu același nume.

Guvernatorul regiunii Irkuțk, Igor Kobzev, a confirmat atacul cu dronă, subliniind că acesta reprezintă primul atac asupra teritoriului siberian de la începutul războiului. El a declarat oficial că ținta a fost o unitate militară situată în satul Sredni și a asigurat că „nu există nicio amenințare pentru viața și sănătatea civililor”.

Guvernatorul regiunii Murmansk, Andrei Chibis, a confirmat atacurile cu drone în zonă, însă nu a precizat care au fost țintele. De asemenea, guvernatorul regiunii Riazan, Pavel Malkov, a menționat incidentul cu drone, adăugând că doar acoperișul uneia dintre casele private a fost afectat.

Ukraine has also carried out its deepest attack into Russia, nearly 3,000 miles (!), by striking targets in the Irkutsk region of Siberia on the border with China. Geolcoation: 52.759356, 103.651751 pic.twitter.com/5zlwJEQe9e

— Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) June 1, 2025