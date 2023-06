Zelenski acuză Rusia de terorism. Barajul de la Nova Kakhovka a fost minat cu câteva luni înainte de explozie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat dur și a acuzat Rusia că aruncat în aer barajul, intenționat, după ce în prealabil l-a minat.

Oficialul ucrainean a mai precizat că distrugerea barajului a produs o calamitate, fiind vorba despre cel mai mare dezastru ecologic produs de oameni, în ultimii ani.

Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside, by shelling. It was mined by the Russian occupiers. And they blew it up.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023