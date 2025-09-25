International

Zelenski a anunțat când va pleca din funcție: Scopul meu este să pun capăt războiului

Zelenski a anunțat când va pleca din funcție: Scopul meu este să pun capăt războiului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că este pregătit să se retragă din funcție după încheierea războiului cu Rusia. „Scopul meu este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez pentru funcții publice”, a spus acesta, la emisiunea „The Axios Show”.

Zelenski: „Scopul meu este să pun capăt războiului”

Întrebat dacă își va considera misiunea încheiată după terminarea războiului, Zelenski a spus că va fi „pregătit” să se retragă.

Președintele Ucrainei a declarat că va cere Parlamentului să organizeze alegeri dacă va fi încheiat un acord de încetare a focului. Scrutinul a fost amânat pe termen nedeterminat din cauza războiului, aspect criticat inclusiv de președintele Donald Trump.

Donald Trump

Liderul de la Kiev a recunoscut că atât situația de securitate, cât și prevederile Constituției reprezintă obstacole, dar s-a arătat convins că desfășurarea alegerilor este posibilă. Zelenski a oferit interviul la New York, înainte de a pleca de la Adunarea Generală a ONU spre Kiev.

Zelenski, la conducere din 2019

Președintele Ucrainei a fost ales cu o majoritate covârșitoare în 2019. În absența războiului, mandatul său de cinci ani s-ar fi încheiat în mai 2024.

Zelenski s-a confruntat în iulie cu primele proteste interne majore de la începutul războiului, după ce aliații săi din Parlament au încercat să reducă puterea agențiilor independente anticorupție. Deși decizia a fost rapid anulată, ea a ridicat semne de întrebare privind direcția democratică a țării sub conducerea sa.

Dacă Zelenski ar propune un proiect de lege pentru organizarea de alegeri, acesta ar fi probabil adoptat rapid, datorită majorității de care partidul său dispune în parlament, notează Reuters.

Organizarea alegerilor, interzisă pe durata legii marțiale

Constituția Ucrainei interzice organizarea de alegeri pe durata legii marțiale. Chiar și dacă această barieră ar fi depășită, condițiile de securitate ar face procesul extrem de dificil din punct de vedere logistic. În prezent, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

„Pe durata unui armistițiu, cred că situația de securitate ar putea permite organizarea de alegeri. Așa ar putea fi”, a spus Zelenski.

