Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a publicat, miercuri, situația locurilor de muncă disponibile în întreaga țară. Conform datelor oficiale, cel mai căutați sunt agenții de pază și securitate, pentru aceștia fiind disponibile un număr de 1.110 locuri de muncă. De asemenea, se mai caută muncitori necalificați pentru ansamblarea sau montarea – 989 de locuri, lucrătorii comercianți, pentru care sunt disponibile 914 locuri de muncă, vânzător – 788 de locuri, muncitor necalificat în industria confecţiilor – 714.

După cum reiese din evidențele ANOFM, mai multe firme caută muncitori necalificați în demolarea clădirilor și lucrări de zidărie – 706 locuri, montatori subansamble – 664 locuri, manipulant mărfuri – 615 locuri, confecţioneri-asamblor articole din textile – 560 de locuri și muncitori necalificați care să lucreze la ambalarea produselor solide și semisolide – 420 de locuri.

Din totalul celor 22.000 de posturi vacante care au fost declarate de firmele angajatoare către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, un număr de 1.385 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Sunt căutați programatorii, inginerii în diferite domenii de activitate, consilierii, experții, inspectorii, economiștii etc. Un număr de 6.886 locuri de muncă sunt destinate celor cu studii liceale sau postliceale – lucrător comercial, agent de securitate, vânzător etc., iar 5.238 de locuri pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic, zidar, fierar betonist etc.).

Diferenţa locurilor de muncă disponibile sunt destinate persoanelor care au studii primare, gimnaziale ori care nu au studii deloc. Pentru aceștia sunt disponibile poziții de muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat în mine şi cariere, montator etc.

Locuri de muncă în UE

Potrivit informațiilor furnizate de ANOFM, în Spaţiul Economic European sunt disponibile, prin intermediul reţelei Eures România, un număr de 66 de locuri de muncă vacante.

Sunt 22 de locuri în Germania pentru operator maşini – departamentele de producţie şi ambalare, 20 în Irlanda ca ambalator manual, 17 în Polonia ca dulgher, fierar betonist, lucrător finisaje – zugrăvire, tapetare, izolare, montare rigips, montare gresie, lăcătuş, operator CNC, operator buldoexcavator, sudor, strungar, zidar, 7 în Norvegia pentru montator folii ferestre/parbrize maşini, vopsitor auto/tehnician reparaţii.