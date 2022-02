Zeci de mii de locuri de muncă libere în România. Se caută angajați în toate domeniile

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.679); lucrător comercial (1.054); agent de securitate (1.008); manipulant mărfuri (985); muncitor necalificat în industria confecțiilor (953); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet

(699); montator subansamble (678); sudor (625); ambalator manual (591); confecţionerasamblor articole din textile (529); lăcătuş mecanic (495).

Din cele 23.662 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.489 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; specialist în domeniul calităţii; programator; funcţionar administrativ; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală etc.), 5.416 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; ambalator manual; vânzător etc.), 7.362 pentru persoanele cu studii profesionale (sudor; lăcătuș mecanic; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; confecţioner-asamblor articole din textile; stivuitorist etc.).

Restul de 9.395 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecțiilor; montator subansamble; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet etc.), se arată în comunicat.

Locuri de muncă disponibile în Europa

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 568 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Germania – 252, pentru tăietori de carne şi lucrători în producţie.

În Danemarca sunt disponibile 165 de locuri de muncă, pentru lucrători în agricultură. 80 locuri de muncă sunt anunţate în Norvegia, pentru poziţiile schelar, mecanic auto, tâmplar, betonist și şofer de autobuz.

Alte 27 locuri de muncă sunt vacante în Finlanda, pentru poziţiile mecanic caroserie auto, muncitor asamblare și muncitor în industria alimentară. În Olanda sunt disponibile 23 de locuri de muncă, pentru lucrători în pepinieră şi muncitori, iar 7 locuri de muncă sunt vacante în Estonia, pentru sudori şi tăietori de lemne.

În Franţa sunt anunţate 7 locuri de muncă, pentru farmacist, sudor, mecanic utilaje agricole, iar 3 locuri de muncă pentru îngrijitori sunt disponibile în Irlanda.

Elveţia are un loc de muncă vacant pentru chirurg plastician, iar în Malta se caută un manager trafic aerian.