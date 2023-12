Zece dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din lume

Târgurile de Crăciun, fie că sunt tradiționale sau mai moderne, sunt adesea elementul definitoriu al lunii decembrie în multe orașe.

Crăciun în unele dintre cele mai frumoase orașe din lume

De la Strasbourg la Chicago, weekendurile care preced ziua cea mar de Crăciun e sunt dominate de vizite în piețe și sate de iarnă.

Fie că sunteți la „vânătoare de cadouri”, fie că vreți să încercați din bucătăria locală sau să vă plimbați cu familia, piețele reprezintă o experiență festivă plăcută și lipsită de griji.

Cu o varietate atât de mare în Europa și în restul lumii, o excursie la un târg din străinătate este o escapadă perfectă înainte de Crăciun.

Köln, Germania

Una dintre cele mai cunoscute piețe din Germania, Kolner Dom din Köln se află la umbra catedralei impunătoare, inclusă pe lista UNESCO. În inima celei mai pitorești piețe din Köln se află un brad de Crăciun uriaș, înconjurat de zeci de mini-cabane, în timp ce pe scenă au loc peste o sută de spectacole în timpul sezonului festiv.

Există alte șase piețe în oraș, dintre care cea mai mare este Henzels Winter Fairytale din orașul vechi. Cu o atmosferă mai romantică decât cea a turisticului Kolner Dom, aceasta are un patinoar și căsuțe mai mari în care poți găsi o mulțime de bunătăți.

Cea mai bună piață de alimente, pentru tot felul de preparate tradiționale germane și bunătăți de Crăciun, se află la Neumarket, în timp ce familiile vor aprecia atelierele de lucru pentru copii de la Satul Sfântului Nicolae, în Rudolfplatz.

Viena, Austria, o destinație perfectă pentru Crăciun

Piețele de Crăciun din Viena își au rădăcinile în secolul al XIII-lea, iar astăzi sunt printre cele mai renumite din Europa. Prima dintre ele este Piața din Rathausplatz, în fața primăriei. Cu peste 145 de tarabe care creează o rețea de alei și lumini care dau o atmosferă nocturnă fermecătoare, acesta este locul perfect pentru a savura un vin fiert (cunoscut local sub numele de gluhwein). Dacă sunteți împreună cu copiii, există o zonă specială pentru aceștia, unde pot învăța să facă prăjituri și lumânări.

Viena nu duce lipsă de decoruri impresionante pentru piețele sale, iar un astfel de cadru este Palatul Belvedere. Piața de aici are un număr mai ușor de gestionat de 40 de tarabe, iar aleile mai largi facilitează parcurgerea selecției de decorațiuni.

Târgul din Strasbourg, Franța

Acest oraș frumos din nordul Franței este decorul ideal pentru o piață de Crăciun care pare desprinsă dintr-un film. Tarabele pieței se potrivesc perfect între clădirile cu structură de lemn, iar în unele zone vă veți simți ca și cum ați fi transportat cu secole în urmă.

De fapt, cea mai veche piață din Strasbourg datează din 1570. Aflată în jurul Place de la Catedrale și Place Broglie, este alegerea de top atât pentru alimente, cât și pentru cadouri, cu alimente tradiționale de piață germane, cum ar fi turta dulce, a cărei producție a devenit faimoasă la Strasbourg, vândute alături de mâncăruri franțuzești.

În Place des Meuniers există o piață axată exclusiv pe micii producători din Alsacia, cu produse care includ meșteșuguri locale, în timp ce la Grimmeisen tarabele sunt specializate în produse reciclate și de comerț, tarabele fiind construite din containere de transport maritim refolosite.

New York City, SUA

New York City, destinația americană de Crăciun prin excelență. Orașul a servit drept fundal pentru filme de Crăciun, printre care Elf, Home Alone 2 și Miracle on 34th Street. A fost întotdeauna una dintre cele mai frumoase piețe din țară. Orașul devine locul perfect pentru un Crăciun deosebit, iar piețele sale contribuie la sentimentul festiv.

Mai multe dintre piețele din New York sunt situate în apropierea principalelor sale repere. Grand Central Terminal este una dintre aceste locații, unde o mare piață interioară oferă vizitatorilor o gamă enormă de cadouri, de la îmbrăcăminte și bijuterii la jucării și decorațiuni. Bryant Park este o altă piață, cu vedere spre Empire State Building, unde tarabele din lemn sunt înlocuite de mici buticuri de sticlă care stau în jurul unui patinoar.

Pentru cei care aleg „tradiționalul”, Union Square sau Columbus Circle este locul potrivit. În aceste locuri, barăcile din lemn și luminile sclipitoare se aliniază în piețe, iar mirosul de vin fiert umple aerul. Sunt peste 300 de tarabe care comercializează diferite produse.

Praga, Republica Cehă, un târg de Crăciun tradițional

Capitala Cehiei este un oraș deosebit de romantic pentru a experimenta piețele de Crăciun. În afară de un strop de zăpadă, Praga este opusul New York-ului. Modernitatea, aglomerația și diversitatea din orașul american se află în contrast cu clădirile medievale și gotice. Străzile și piețele pitorești și simbolul emblematic al orașului, Podul Carol, oferă o perspectivă complet diferită.

Aceste piețe și clădiri găzduiesc târguri pline de atmosferă festivă între noiembrie și sfârșitul lui decembrie. Puteți încerca o variantă cehă a deliciilor germane obișnuite.

Piața de pe străzile pietruite din Piața Orașului Vechi este cea mai mare din Praga. Aceasta are zeci de tarabe care se înșiruie pe mai multe linii. Între tarabe veți găsi spectacole de teatru sau muzicale.

Piața Wenceslas din apropiere este plină de tarabe similare și este cea mai bună alegere pentru a încerca bucătăria locală și regională. În zona din jurul Pieței Republicii se vând mai multe obiecte de artizanat local.

Nürnberg, Germania

Nürnberg se află pe această listă datorită Christkindelsmarkt, una dintre cele mai faimoase piețe de Crăciun de pe planetă.

Cunoscut sub numele de „micul oraș al lemnului și al țesăturilor”, acesta prezintă rând după rând de mini tarabe cu accent pe produse tradiționale și alimente. Are, de asemenea, o mulțime de ateliere unde vizitatorii își pot face propriile cadouri. Locația este în piața principală a orașului, Hauptmarkt, la umbra unei biserici magnifice din secolul al XIV-lea.

La doar trei minute de Hauptmarkt se află Piața pentru copii (cunoscută sub numele de Kinderweihnacht). Aceasta oferă o mulțime de activități, inclusiv decorarea prăjiturilor și confecționarea de lumânări. De asemenea, are și alte atracții, inclusiv o roată mare, un carusel și un tren cu aburi.

Toronto, Canada

Mai multe piețe din Toronto și din împrejurimi s-au închis în ultimii ani. Au lăsat o zonă principală care este cu siguranță diferită de o piață de Crăciun obișnuită (cel puțin din perspectiva europeană).

Desfășurat în Distillery District din oraș, Distillery Winter Village reprezintă o serie de tarabe și decorațiuni amplasate printre un cartier de clădiri de depozite de cărămidă din secolul al XIX-lea. Cunoscută anterior sub numele de Toronto Christmas Market, aceasta rămâne prima destinație festivă a orașului.

De la jumătatea lunii noiembrie și până la 31 decembrie, zona se transformă în propria „mini-țară a sărbătorilor”. Locul este împodobit cu zeci de luminițe, o mare grădină și un brad de 15 metri. Tarabele de aici vând o varietate de produse, de la alimente la produsele obișnuite de piață. Puteți găsi obiecte de artizanat, decorațiuni și bibelouri.

Chicago, SUA, târg de Crăciun inspirat din Europa

Acesta este un alt oraș din America de Nord care are doar câteva piețe, dar care se bucură de o piață renumită. Piața Christkindlmarket din Chicago este inspirată de piața cu același nume din Nürnberg.

Locația acestuia este în Daley Plaza și Wrigleyville (care se află chiar în afara orașului).

Ambele au încorporat multe dintre accentele tradiționale germane, de la mâncarea germană la tarabele din lemn. Zgârie-norii din jur vă vor aminti că vă aflați în SUA, iar aceasta este cea mai apropiată experiență de o piață europeană pe care o puteți avea de această parte a Atlanticului.

Copenhaga, Danemarca

Un alt oraș european care găzduiește mai multe piețe începând cu luna noiembrie. Copenhaga este unul dintre cele mai bune orașe pentru a experimenta veselia festivă de pe continentul european. Un oraș fermecător în orice perioadă a anului, acesta prinde viață cu decorațiunile speciale de Crăciun.

Nu există un loc mai bun pentru a începe decât Grădinile Tivoli. Locul reprezintă cea mai renumită atracție a orașului și locul unde se organizează o piață mare care combină magia Crăciunului cu atracțiile unui parc tematic. Împodobit din cap până în picioare în lumini și globulețe, parcul găzduiește 60 de standuri.

San Francisco, SUA

Dacă v-ați întrebat vreodată cum era viața în Anglia secolului al XIX-lea, mergeți la Marele Târg de Crăciun Dickens din San Francisco. În fiecare sâmbătă și duminică, până pe 18 decembrie, puteți avea o mostră din Marea Britanie aflată la peste 8.000 de kilometri (și 200 de ani) distanță.

Unul dintre cele mai neobișnuite târguri de Crăciun, acesta oferă o gamă de specialități britanice moderne. De asemenea, oferă și o mulțime de locuri tradiționale, de la pub-uri în stil victorian și porții de ceai de după-amiază la „celebrități” din secolul al XIX-lea și artiști.

Este mai mult o petrecere festivă decât o piață tradițională de Crăciun. Vizitatorii îl vor găsi Moș Crăciun care își va face apariția la cele peste 100 de standuri.