16 martie 2021

Zece domenii cu schimbări profunde. A trecut un an. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 martie s-au născut James Madison, Jerry Lewis, Bernardo Bertolucci, Georg Simon Ohm, Jules Cazaban, Gheorghe Storin, Horia Şerbănescu, Margareta Sterian.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sabin Egipteanul, Papa, Roman, Anin şi Hristodul din Patmos.

În „Kalendar” fiind ajunul la la Sf.Alexie, pe seară, se leagă foarfecele ca să ai noroc şi sănătate!

Astăzi, 16 martie, îl pomenim de preşedintele american James Madison, născut în 1751, unul dintre părinţii naţiunii, al patrulea preşedinte al USA şi un teoretician politic de excepţie, unele teorii şi vorbe de duh sunt valabile şi astăzi! Un virginian, un gentlemen şi un mason!

Dar, în unele cercuri, James Madison este foarte preţuit și în prezent. Nu, nu este vorba de Universitatea James Madison, ci de bancnota de 5.000 (cincimii) de dolari pe care este portretul lui.

Nu ştiaţi că există bancnote mai mari de 100 (sută) de dolari? Adică, cea cu Benjamin Franklin, care nu a fost preşedinte. Cardurile şi banii electronici sunt doar jucării. Contează bancnotele, cambiile, titlurile de valoare, bulionul aur – întreabă orice bancher care se respectă!

Ei bine, există bancnote de 1.000, 5.000, 10.000 şi 100.000 de dolari! Cu portretele preşedinţilor, respectiv: Grover Cleveland, James Madison, Salmon P. Chase (nu a fost presedinte) şi Woodrow Wilson.

Criza măsurilor aberante făcute sub pretextul epidemiei virusului Wuhan nu a fost doar sinonimă cu recesiunea și distrugerea valorii. Ca în toate crizele, au crescut și inegalitățile. Planurile de a sprijini economia guvernelor occidentale și a băncilor lor centrale și-au făcut treaba: numeroasele miliarde cheltuite în numele „indiferent de cost” au avut efectul colateral al susținerii activității pieței și, în cele din urmă, în beneficiul celor mai bogați. În același timp, cei mai săraci oameni au fost slăbiți de coronavirus. De exemplu în Franța, indicatorii sărăciei au explodat în tăcere. Numărul gospodăriilor care beneficiază de un fel de ajutor social, RSA, a depășit nivelul de 2 milioane la sfârșitul anului 2020, iar cel al francezilor care utilizează ajutorul alimentar a ajuns la aproape 8 milioane. Din România nu avem date, dar situația pare foarte rea.

În ”Le Point” s-au numărat zece domenii cu schimbări majore în anul 2020. A fost așa cum am anunțat la timpul potrivit, anul marilor schimbări. Bune, dar nu în bine. Iată:

Sănătatea mintală

Cercetătorii au măsurat efectele asupra anxietății, depresiei, comportamentelor de evitare, simptomelor fizice și mâniei. Un studiu făcut în 22 de țări europene relevă pentru 35% dintre respondenți un stres psihologic moderat, iar pentru 5,14%, un stres sever peste 10 zile de carantină. Femeile prezintă un grad mai mare de suferință psihologică decât bărbații, tineri mai mult decât bătrâni. Oboseala și comportamentul agresiv sunt din ce în ce mai prezente.

Viziunea asupra statului și a puterii publice

Dincolo de situația sănătății, multe state și guverne europene au pus în aplicare măsuri obiectiv dăunătoare libertăților publice esențiale (libertatea de mișcare, libertățile economice etc.) fără ca acest lucru să se traducă în rezultate tangibile și incontestabile. Fostul analist al CIA Martin Gurri evocă astfel un ”teatru al autorității”. Un teatru prost. Controlul statului într-o măsură extremă, dar fără a reuși să protejeze populațiile împotriva infecției. Există o diferență majoră cu țările arcului Asia-Pacific (Taiwan, Singapore, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Noua Zeelandă) care au pus în aplicare și măsuri de restricționare a libertăților importante, dar care vizează anumite audiențe (închiderea frontiere, monitorizare digitală strictă și carantină a persoanelor contaminate și contaminante și / sau expuse riscului), fără a pune în pericol viața economică și socială în ansamblu.

În acest punct, ar trebui menționat indicele guvernamental de distopie, stabilit de Școala Blavatnik de la Universitatea din Oxford, care urmărește măsurile de restricționare a interacțiunilor sociale (obligația de a rămâne acasă, închiderea școlilor și a locurilor de muncă și de distracție, limitarea adunărilor publice, restricții la transport) și plasează țările europene printre cele cu cele mai stricte restricții.

O altă observație majoră referitoare la puterea publică se referă la activarea masivă a cheltuielilor publice pentru a face față recesiunii economice care a însoțit criza sănătății. De exemplu, în Statele Unite, al căror deficit public reprezintă mai mult de 15% din PIB pentru 2020 (cel mai înalt nivel de după cel de-al doilea război mondial), știind că Joe Biden a anunțat la sosirea sa la Casa Albă un plan suplimentar de 1,9 trilioane de dolari, aparobat de Congres, reprezentând doar 8% din PIB-ul american. Vom vedea mai târziu impactul unor astfel de planuri asupra sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice în aceste țări, de unde proliferarea dezbaterilor în jurul datoriei publice.

Toate acestea conduc la o performanță generală foarte slabă a managementului de stat al crizei de sănătate COVID-19 care acoperă nu numai aspectele de sănătate COVID, ci și aspectele socio-economice (amploarea recesiunii, șomajul, capacitatea de revenire) sau consecințele exhaustive în ceea ce privește sănătatea publică.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, oficialii publici în favoarea „unei uniuni din ce în ce mai apropiate” au folosit criza sănătății pentru a împinge agenda de integrare și mai departe, cu două decizii majore: începerea punerii în comun a datoriilor publice europene prin intermediul planului de stimulare de 750 de miliarde, și, cu atât mai mult, sprijinul pentru furnizarea de vaccinuri de către Comisia Europeană. Din păcate, eficiența și viteza nu au fost deloc la înălțime în acest domeniu, ceea ce l-a determinat pe fostul ministru al Sănătății Marisol Touraine să spună, în ”Le Point” că „atunci când vom ieși din toate acestea, cicatricea cea mai mare va fi cea europeană”. Unitatea nu este neapărat un punct forte și actualele cinci superputeri vaccinale (Statele Unite, China, India, Regatul Unit, Rusia) nu sunt în UE.

Meseriile esențiale

Criza sănătății a scos la lumină marea nedreptate socială care stă la baza existenței unor profesii devalorizate.

Un lucru este suficient de clar pentru acești lucrători „de front”. Cu coronavirusul, munca se schimbă: frica s-a strecurat în practica acțiunilor zilnice și anterior inofensive (deschiderea unei uși, conversația cu colegii, consumul de cafea împreună cu colegii, luarea unui lift etc.). Micile gesturi automate au devenit obiectul unei atenții speciale. Frica este cu atât mai mare cu cât pericolul este mai apropiat (cf. personalul de îngrijire medicală de la spital / căminele de bătrâni care sunt în contact zilnic cu virusul). Muncitorii se tem pentru ei înșiși, dar și pentru rudele sau rudele lor, cărora le-ar putea transmite boala cu consecințe potențial grave.

Această criză va fi probabil ocazia unei relansări a protestelor sociale, pentru a contracara politicile incapabile să protejeze personalul supraexpus și suprasolicitat.

Relația cu timpul și exteriorul / natura

O serie de factori de stres continuă să-și facă treaba în fața situației care nu a revenit la „normal”: Este important să se reducă stresul socio-economic, plictiseala și sentimentul de izolare socială, tensiunile în cupluri, alienarea și creșterea fără precedent a agresivității și a violenței..

A trecut un an de parcă nu ar exista și primăvara ne amintește de anul trecut: parcă viață s-a oprit.



Frustrări, cinematografe, teatre, baruri și restaurante închise … Cum să ne regândim viața și să ne confruntăm cu anxietățile inconștiente ale distopiei sanitare?

Virtualizarea societății

Virtualizarea societății funcționează deja și a cunoscut o accelerare foarte impresionantă într-un an. Acesta este în special cazul muncii la domiciliu, care a fost implementat pe o bază marginală și cu mare reticență. Potrivit Fortune, 42% din totalul forței de muncă americane făcea WFH „lucrează de acasă” în iunie 2020, în principal pentru personalul administrativ (lucrători cu guler alb), cu consecințe probabil majore pe termen lung în ceea ce privește imobilizarea și ocuparea locurilor de muncă. Spațiu, dar și o segmentare cu anumite locuri de muncă fizice inevitabil (profesii de ospitalitate) care vor plăti, de asemenea, cel mai mare preț în termeni de pierdere de activitate și șomaj.

Accelerarea virtualizării este, de asemenea, majoră în domeniul educației și al învățământului superior: în Statele Unite, unii copii nu au fost în clasă de mai bine de un an, cu temeri majore că mulți dintre ei au renunțat, sau vor renunța la școală. Virtualizarea a avut un efect major în prosperitatea insolentă și puterea marilor companii digitale, de fapt exclusiv americane și chineze. 5 companii americane (GAFAM) și 2 chineze (Tencent și Alibaba) se află în primele companii de succes și au cunoscut destine favorabile pieței bursiere.

Muncă și munca la domiciliu

Criza sanitară a făcut foarte vizibile relațiile ierarhice la locul de muncă. Au fost probleme concrete despre organizarea muncii (munca la domiciliu, șomaj parțial, program de lucru redus etc), iar populația a trebuit să dea dovadă de agilitate (dificultăți de transport, probleme logistice, îngrijirea copiilor etc.). Cei mai mulți dintre noi am fost cufundați imediat în oceanul colaborării la distanță. Raportul dintre viață profesională și viața particulară a fost îmbunătățit. Timpul economisit la navetă a fost investit în viața noastră personală, oboseala evitată și energia economisită au făcut posibil să fim mai productivi și, uneori, unii angajați au petrecut mai mult timp lucrând acasă decât dacă ar fi fost la birou.

Cu toate acestea, dacă unii angajați s-au săturat să rămână acasă, cei mai mulți vor să profite de această oportunitate și, dincolo de circumstanțe excepționale, fac din telemuncă o parte integrantă a modului lor de lucru în viitor. La rândul lor, companiile s-au răzgândit cu privire la lucrul la distanță, acum că au constatat că acest mod de operare nu exclude productivitatea. Astfel, raportul dintre „față în față” și „distanță” riscă să dea câștig de cauză muncii la distanță.

Evoluția managementului

În contextul crizei sanitare, managementul este una dintre liniile care au fost cele mai zguduite și destabilizate. Conducerea nu era neapărat pregătită pentru o astfel de situație și nu a făcut față problemelor ridicate.

În timp ce obișnuiam să ne oprim la birourile colegilor noștri și să ne întâlnim față în față, am trebuit brusc să gestionăm echipe împrăștiate peste tot în casele lor, în bucătării, camere de zi, dormitoare sau, în cel mai bun caz, camere mobilate. Dar mai este un drum lung de parcurs spre birourile reale de acasă. Pentru a gestiona eficient o echipă în acest nou context, cu care unii nu sunt familiarizați, managerii trebuie să se adapteze pentru a-l face să funcționeze.

Este esențial să comunici cât mai mult posibil cu membrii echipei sale prin video. De ce video? Vederea are un sens cheie la oameni. Primim limbajul corpului și semnale de expresie care ne ajută să comunicăm mai bine cu ceilalți. De fapt, neuroștiința arată că o bună interacțiune vizuală permite discuții mai productive. Mesajele instantanee și e-mailurile rămân secundare, dar totuși un bun mijloc de comunicare. Încercați să găsiți modalități de a înlocui „pauzele de cafea” de la birou, programând o pauză de cafea virtuală, de exemplu. Acesta poate fi momentul să felicitați și să recunoașteți rezultatele bune ale muncii echipei dvs. și să le cereți părerea cu privire la diferite subiecte. Nu trebuie să fie totul muncă. Lucrul la distanță înseamnă că majoritatea interacțiunilor sunt programate și capătă un caracter tranzacțional și impersonal. Lăsați-vă câteva minute să vă gândiți la ce ați face dacă v-ați întâlni personal colegii. Amintiți-vă, membrii echipei domniilor voastre sunt încă ființe umane!

A fi în birou, sau a nu fi în birou – nu mai este o întrebare!

În fața acestui fapt, sunt necesare o serie de modificări ale metodelor de lucr lucru și de comunicare. Comunicarea între diferiții membri ai unei echipe trebuie să poată face fără prezența lor efectivă în aceleași birouri și interacțiunile sociale trebuie menținute pentru a evita un sentiment de izolare și abandon. În cele din urmă, membrii echipei trebuie să poată maximiza diferitele avantaje ale muncii la domiciliu în beneficiul companiei.

Comunicarea ca bază a muncii în echipă

Munca la domiciliu, telemunca, poate fi o oportunitate de aur pentru multe echipe de a redescoperi un principiu pe care nu ar fi trebuit să-l uite niciodată: în munca în grup, comunicarea este esențială. Prea multe echipe l-au uitat și acest nou context va fi o oportunitate de a pune accentul pe el.

Relația cu celălalt

Toate studiile arată impactul negativ al absenței interacțiunilor relaționale, care depășesc apelul telefonic: față în față, un sărut, o privire, o atingere. Absența unui contact minim cald și afectuos ne face triști și ne retragem în noi înșine.

Este necesar să rămâneți în contact unul cu celălalt pentru a nu înregistra un „declin” fizic și mental. Gândiți-vă la celălalt, să nu vă simțiți uitați și, prin urmare, să rămâneți în viață.

Lipsuri care devin cronice

Începuturile pandemiei au fost marcate de lipsuri uneori punctuale, legate probabil de primele achiziții de panică: produse alimentare de bază: făină în Franța, șervețele sanitare, hârtie igienică în SUA, ca să nu mai vorbim de o lipsă globală de prezervative. Iar acum semiconductori și materiale plastice.

În Europa, pandemia a fost marcată de o adevărată serie de lipsuri și alte rarități în domeniul sănătății: s-a început cu măști și echipamente de protecție personală, s-a continuat cu instalații de resuscitare (toate acestea mai degrabă în prima fază), apoi criza ventilatoarelor, apoi a fost rândul de teste de screening, pentru a finaliza cu situația actuală referitoare la vaccinurile insuficiente sau periculoase. De unde un sentiment care combină „puțin prea târziu” cu ”am ratat și de data aceasta”!

Dar nu toți ratează mereu și pretutindeni. Mereu avem speranța de mai bine, că lucrurile se pot aranja convenabil, atâta timp cât mai avem șansa zilei de mâine!

HOROSCOP 16 martie 2021

BERBEC O zi placută, poate pentru ca ziua se măreşte. Dar, primăvara este încă departe. Astăzi, cu Mercur afectat, nu este bine să faci declaraţii complicate, ba nici să devii prea comunicativ şi sentimental. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renuntind la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : “totul sau nimic”! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa esre o a doua natură!

TAUR Ca burghezul lui Moliere toată viaţa ai vorbit în proză. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cat mai ales in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate si nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Astăzi ai chef sa manânci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine fă puţin sport, de cameră, pentru că afară nu este încă timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi umezeala şi frigul încă prezent.

GEMENI Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. 16 martie este o zi benefica semării hârtiilor, contractelor, finalizarii întelegerilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă sau de negociere. Măcar un „addendum”, acolo! Şi aceasta chiar dacă patronul tău ceresc, Mercur, este afectat. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam “uita obligaţiile” ! Apoi, marți, trei ceasuri rele, este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu m-am apucat de nimic săptămâna asta”, aşa că ceva trebuie să faci!

RAC Primele ore ale dimineţii nu prea îţi sunt prielnice. Evident, cine se scoală de dimineaţă este obosit toată ziua, acesta este adevărul şi proverbul corect. Dar cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, poți evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni, sau rude. Având in vedere şi luând in consideraţie lumea asta nebuna, nebună, nebună a distopiei sanitare ai renunţat la cura de slabire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere!

LEU Mai multe obligaţii uitate se fac simţite. Mai ales dimineaţa, când eşti la muncă, sau la şcoală. Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunătăţită, mai ales daca nu te enervezi cand esti contrazis si nu te repezi să dai sentinţe! Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă imperială. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca dacă calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de proto-ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Seara relaxantă. Poţi să “vorbeşti” cu pisica sau căţeluşul tau. Papagalii şi iguanele nu se iau în consideraţie.

FECIOARĂ Perioada zilei de astăzi favorizează în special nativii care activează în învăţământ şi în comerţ. Dar postul destinat de stele nativilor din Fecioră este cel de secretar executiv, poziţie în care poate să-şi valorifice hărnicia şi geniul detaliului. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de pacate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi! Pe seară un procent dintre Feciore se gândeşte la o cină festivă, poate în doi. Mâncare libaneză, portugheză sau polineziana, nu chinezească, paste italieneşti, vinuri româneşti şi gin englezesc sunt optiunile tale pentru cina festivă in doi.

BALANŢĂ Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Astazi poţi să ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu eşti aşa de ocupat că nu ai nicio şansa! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn, din Vărsător, este de vină, dar face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate!

SCORPION Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te veţi numi. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, limiteaza-te la trancaneala mondena obisnuita. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca si să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SĂGETĂTOR Este rezultatul unor eforturi trecute, eforturi care credeai că au fost irosite, uitate şi făcute la “cooperativa munca în zadar”. Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mult mai rău decât în România. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul, la serviciu, sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară de marți, convenţional atribuită filmelor de dragoste. Pe net!

CAPRICORN Evita încăpăţânarea, nerăbdarea şi graba. Mai ales spre seară şi mai ales dacă conduci un automobil. Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa miscare sunt infinit mai bune. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi nu cât de mare e, ci pentru cât timp! Totuşi, astăzi, pe 16 martie ai noroc in dragoste. Puţin, dar există. Norocul la bani se dă cu pile la Jupiter şi Mercur şi va mai trece ceva timp pana să ai şi tu un aspect favorabil.

VĂRSĂTOR Astăzi urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara! Marți : zi de cumpărături sau de distracție. Acasă, în barul din bucătărie! Nu-ţi fă nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

PEŞTI Poate este ziua ta de naştere, poate nu. Este bine să eviţi, daca poţi, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău de astăzi şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri, sau de amor. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu – nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute!