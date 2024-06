Monden Zanni, criză de nervi după Survivor All Stars: „Să ne spună câte voturi”







A reușit să iasă învingător din competiția de la Pro TV, însă pentru Zanni abia după marea finală de la Survvior All Stars au început adevăratele controverse. Artistul e blamat în mediul online pentru modul în care a reușit să câștige show-ul, lucru care l-a enervat la culme pe acesta.

Controverse în mediul online

Zanni este câștigătorul indiscutabil al premiului pus în joc la Survivor All Stars, triumfând în finală împotriva lui Iancu Sterp și aducându-și acasă trofeul mult dorit și premiul în valoare de 100.000 de euro. Artistul a sosit în aeroport duminică, având trofeul în mână și fiind întâmpinat cu entuziasm de fanii săi, care l-au susținut în număr mare pe parcursul competiției. Cu toate acestea, în ciuda succesului său, au existat voci critice care l-au acuzat pe Zanni că ar fi revenit în concurs cu intenții strategice și că ar fi favorizat de producție.

Participarea la Survivor a reprezentat o călătorie lungă și solicitantă pentru toți concurenții, fiind un test riguros al capacităților lor și al rezistenței lor mentale și fizice. Lipsa confortului și a condițiilor luxoase i-a determinat pe aceștia să se prezinte în fața publicului așa cum sunt, autentici și fără inhibiții. De la începutul sezonului All Stars, Zannidache, câștigătorul celui de-al doilea sezon, a beneficiat de o susținere puternică din partea fanilor săi. Cu sprijinul acestora, el a reușit să se impună din nou, câștigând sezonul suprem. Cu toate acestea, imediat ce a primit trofeul, au apărut voci care au acuzat producția de un posibil blat. Unii au susținut că întoarcerea lui Zanni în competiție, după ce fusese eliminat inițial, ar fi fost o manevră menită să îl favorizeze și să îl aducă în poziția de învingător.

Zanni, acuzat că ar fi avut o înțelegere cu producția

Pe lângă acestea, Culiță Sterp a dezvăluit că voturile sale către fratele său, Iancu Sterp, nu au fost înregistrate. La puțin timp după aceste afirmații, fanii lui Iancu Sterp au susținut același lucru, sugerând că există o posibilă influență sau favoritism în favoarea lui Zannidache din partea producției.

„Să ne spună câte voturi nu i s-au înregistrat lui Iancu și să înmulțească cu 100 ca să își dea seama câte nu ni s-au înregistrat nouă. Dacă lui nu i s-au înregistrat 10.000 de voturi, nouă nu ni s-au înregistrat un milion de voturi. Mă simt iubit, s-a arătat tot ce trebuia. Se vede diferența de acum trei ani și cum mă simt în momentul acesta. Mă simt recunoscător, iubit, apreciat și vreau să mai vină un Survivor să dau iar cu Războinicii de pereți” , a spus Zanni.

Ce planuri are cu marele premiu de la Survivor All Stars

Zanni a părăsit Republica Dominicană nu doar cu trofeul Survivor All Stars, ci și cu premiul de 100.000 de euro. La fel ca și în trecut, protejatul lui Alex Velea nu are de gând să-i cheltuie pe plăceri de moment, ci vrea să-i investească. În 2021, cântărețul și-a achiziționat primul apartament din premiul de la Survivor, iar și de această dată, Zanni are un plan bine stabilit. Nu doar el se va bucura de acești bani, ci, în calitate de adevărat om de afaceri, îi va folosi pentru o investiție care îi va aduce în timp profit.

„Vreau să îmi fac niște cabane la munte unde să vină toată lumea care m-a iubit și toată lumea care vrea o vacanță. Undeva în munți voi face cabanele, asta voi face cu premiul câștigat la Survivor. Nu sunt dispus să pierd banii, vreau să-i investesc. Prima dată mi-am cumpărat un apartament din banii câștigați la Survivor”

Zannidache și-a câștigat notorietatea după ce a participat la emisiunea Chefi la Cuțite acum trei ani și jumătate. Crescut într-un centru de plasament, tânărul și-a dorit întotdeauna să depășească obstacolele și să-și îmbunătățească viața. Prin muncă și determinare, a reușit să-și atingă scopurile, devenind un exemplu pentru cei care trec prin momente dificile și care îl urmăresc.