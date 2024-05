Monden Scandal uriaș la Survivor All Stars. Competiția ar fi o făcătură







Joi seară, în finala Survivor All Stars 2024, Zannidache a fost proclamat marele câștigător al competiției de la PRO TV. La scurt timp după anunțarea marelui câștigător, telespectatorii au acuzat PRO TV că a aranjat finala.

Zanni și Iancu Sterp, schimb dur de replici

Înainte ca numele lui Zanni să fie anunțat ca marele câștigător al Survivor, cântărețul și Iancu Sterp și-au aruncat cuvinte dure. Fratele lui Culiță Sterp a spus că nu este normal să câștige Zanni, care a fost eliminat din competiție și adus înapoi.

„Cred că mi s-ar face o nedreptate dacă nu mi s-ar spune numele. Sunt și tatuat, deci ușor de judecat. Simt că-mi explodează inima din piept. Mă consider, orice s-ar întâmpla, cea mai reală persoană care a apărut la televizor”, a declarat Zanni. „N-ar fi corect să i se spună numele, pentru că el a fost eliminat și adus înapoi în concurs”, a fost replica dată de Iancu Sterp.

Survivor All Stars ar fi o făcătură

Telespectatorii, în special fanii lui Iancu Sterp, au scris pe Internet că aceasta competiție este o făcătură și că Zanni nu merita să câștige marele premiu. Ei au spus că PRO TV a făcut o mare dreptate și că nu se vor mai uita niciodată la Survivor.

Telespectatorii se revoltă

„Tot concursul a fost o făcătură, de la început pana la sfârșit! Mi-am irosit 5 luni din viașă”, „Această emisiune este o bătaie de joc la adresa telespectatorilor. Nu mă voi mai uita niciodată”, „Zanni a fost eliminat de TJ și băgat înapoi în concurs, cu totul nedrept față de cei care au fost și ei eliminați. Și Andrei la fel. S-au făcut cele mai aiuritoare manevre, împotriva oricărui spirit sportiv, doar că să câștige cine trebuia. Absolut nedrept”, „S-a întors lumea pe dos, eliminatul câștigă, învingătorii asistă neputincioși de pe margine. SURVIVOR ALL FOR ZANNI a fost, nu Survivor All Stars”, „Să nu uităm că, de fapt, „marele câștigător” a fost eliminat, trimis acasă de TJ Miles, să nu trecem cu vederea că Robert Muscalu l-a rupt pe traseu de nenumărate ori, a fost coșmarul lui, până și Sorin i-a aplicat niște bătăi usturătoare! Asta e marele învingător ales de ProTV!!!”, „Nu este corect! El trebuia să plece acasă după jocul cu TJ și, astfel, emisiunea lua altă întorsătură și se câștiga pe bune. Păcat! Rușine, Pro TV!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de telespectatori.