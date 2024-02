Monden Zanni, „faimosul” de la Survivor, a trecut prin clipe de coșmar: „Îmi rupeau picioarele”







Concurenții de la Survivor au reușit să-i inspire pe telespectatori cu poveștile lor de viață. Puțini știu că zâmbetul afișat pe chip este o formă de a masca tragediile.

Zanni, concurentul de la Survivor, are o poveste tristă, însă, ambiția de care a dat dovadă până acum i-a inspirat pe urmăritorii show-ului. Edmond Robert Zannidache, pe numele din buletin, are 26 de ani și multe dorințe. Tânărul le-a poestit colegilor de emisiune cum și-a petrecut copilăria într-un orfelinat și cum a reușit, totuși, să devină un exemplu pentru alți tineri, datorită comportamentului său.

Zanni, „faimosul” de la Survivor, copilărie plină de greutăți. S-a transformat într-un tânăr cu multe aspirații

Zannidache nu s-a arătat jenat de viața de la orfelinat. El a povestit cum era înfometat, lovit, trist.Astfel, a cunoscut de mic greutățile și mai ales emoțiile negative: frica, lipsa de iubire. Cu toate acestea, viața i s-a schimbat radical, când a avut ocazia să ajungă în brațele unei „mame”.

„Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat’, menționa Zanni, recent, potrivit cancan.ro.

Întâlnirea cu Alex Velea i-a schimbat viața

Până să ajungă să fie descoperit de Alex Velea, Zanni făcut tot ce a putut ca să-și câștige pâinea. A fost, pe rând, grădinar, frizer, pizzar, a făcut tatuaje,rie, până în momentul în care a vrut să se facă DJ. A aprofundat domeniul,iar întâlnirea cu Alex Velea a fost crucială, deoarece și-a dat seama că poate face bani frumoși din pasiunea sa.

Zanni a intrat cu un singur gând la Survivor, în 2021. să câștige marele premiu. A reușit, din banii câștigați la emisiune și-a cumpărat casă. În 2024, s-a întors la reality-show-ul care se filmează în Republica Dominicană și face parte din echipa „Faimoșilor”.