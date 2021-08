A fost crunt pentru el și a recunoscut că l-a marcat teribil, mai ales că avea doar 14 ani. Mama lui adoptivă, ”mama Teo” l-a dat afară din casă.

Dezvăluirile au fost făcute la Teo Show și tânărul a povestit că respectiva întîmplare l-a rănit foarte rău, dar l-a și înrăit peste măsură. Acum, că timpul a trecut, Zanni privește înapoi și încearcă să înțeleagă.

”La vremea aceea, mă certam foarte rău cu ea. De la o vârstă eu am început să fiu foarte rebel, de pe la 10-11 ani. Din punctul de vedere de acum, văd că ea cumva nu avea cum să dezvolte sentimente pentru fiecare în parte, că eram 7 copii acolo, în casă. Așa că a trebuit să fie mai strictă cu noi, a trebuit să fie mai severă, mai drastică și lua decizii fără să gândească prea mult sau să simtă. Cred că rebel am devenit atunci când am început să cunosc și eu fete, când voiam și eu să îmi fac prieteni. Voiam să mă exprim, să fug în lume. Am avut chestia asta de mic să fiu cu oamenii, să râdem, să glumim și ea îmi punea barierele astea. Nu mă lăsa să fac nimic. Nu aveam voie cu prietenii, n-aveam voie să-mi chem prietenii de ziua mea acasă, acolo unde ne creștea ea pe noi. N-aveam voie să fac absolut nimic și nu puteam să stau cu limitele astea. Erau prea multe reguli, zici că eram la pușcărie și fugeam de acasă. Ea mă sancționa pentru fiecare chestie.” a povestit cu sinceritate câștigătorul de la Survivor.

”Mă înțelegeam bine cu părinții colegilor de la școală și cream o relație foarte frumoasă. Mă duceam la ei, mă luau cu ei în vacanțe, mama, că eu îi zic mama, când afla că eu aveam prieteni, îmi tăia chestiile astea. Îi făcea pe ei să nu mai stea cu mine”, și-a mai amintit Zanni.

A ajuns la un cămin de nefamiliști

”Nici eu nu am fost copilul perfect, dar ea nu m-a înțeles din niciun punct de vedere, nu a lăsat de la ea niciodată. Mă înrăia prin ce alegeri făcea, prin metodele pe care le aplica cu mine. Mă înrăia pe zi ce trecea. Deveneam din ce în ce mai rău pentru că ea nu se cobora la sufletul meu, să mă asculte. După ce m-a dat afară mi-a zis că să nu ne mai vedem niciodată. Aveam 14 ani.” a povestit tânărul episodul prin care a trecut și care l-a marcat.

”M-am mutat. M-am dus la blocurile astea de stat, cămine de nefamiliști. Acolo aveam un tutore care se asigura că avea grijă de mine. Când mama a văzut că mă țin de treabă, că sunt cu școala în continuare, că am 12 clase, la un moment dat, a văzut că m-am apucat de frizerie. Când a văzut că mă țin de treabă și că nu am ajuns acolo unde au zis toți că o să ajung, ne-am văzut. Eu am iertat-o pe ea, de fapt, nu, că de iertat nu poți să ierți. Am trecut peste și m-am văzut cu ea pentru că știu că nu era vina ei pentru că eram prea mulți copii în casa aia”, a încheiat câștigătorul ”Survivor România” 2021.