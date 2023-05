„Zâna Surprizelor”, apariție neobișnuită. Ce ținută a purtat Andreea Marin la Gala Atipic Beaty

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. „Zâna Surprizelor” are 49 de ani, dar forma ei fizică este de invidiat. Vedeta a dezvăluit, în timpul galei Atipic Beaty pe care o organizează an de an la Palatul Parlamentului, cum reușește să se mențină în formă. Andreea Marin a avut o apariție surprinzătoare la acest evemiment. Ea a purtat o ținută alb-negru, care i-a pus în evidență talia. „Zâna” a dezvăluit că cea care a încurajat-o să organizeze această gală este Magda Coman.

„Magda Coman, inițiatoarea acestei gale, m-a rugat să prezint pro bono o ediție. Nu avea această amploare, era făcută într-un format mult mai mic. Și împreună am înțeles, după aceea, că putem avea aripi. Eu, cu talentul meu ca producător, ea cu talentul ei, ca om care a inițiat o gală extraordinară printr-o idee strălucită, ne-am unit forțele. Apoi și cu Alin Gălățescu, art directorul defilării, de modă. Și uite, asta a ieșit!”.

Cum a reușit Andreea Marin să se mențină în formă

Andreea Marin a fost întrebată dacă a reușit să mai piardă în greutate, dar prezentatoarea a dezvăluit că nu este adevărat. „Nu, chiar deloc. E o păcăleală aici. Eli Lăslean, care a făcut ținuta, are ea ceva. Pare, dar n-am slăbit”. „Zâna” a vorbit și despre cum reușește să se mențină în formă. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că muncește foarte mult și des i se întâmplă să nu aibă timp să se odihnească sau să mănânce.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică a mai adăugat că face sport atunci când are timp liber. Andreea Marin a mărturisit că este motivată de „lecțiile de viață pe care le învăț în fiecare an de la acești oameni. Pleci mult mai motivat de aici, pentru că nu ai cum, când vezi câte realizări au și când vezi că ne plângem în viața noastră de zi cu zi, sănătoși fiind. Te mai gândești o dată!”, potrivit Cancan.ro.