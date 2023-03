Z-extrasenzorial. Cum funcționează un nou gen de propagandă rusească pentru telespectatorii care s-au plictisit de talk-show-uri politice

Experţi în tarot, numerologi, astrologi și parapsihologi (unii dintre ei se consideră foști militari) împărtășesc predicții despre rezultatul războiului din Ucraina, despre guvernarea, domnia lui Vladimir Putin și viitorul Rusiei.

În plus, cunosc o adevărată perioadă de glorie, fiind în mare vogă la televiziunea rusă, predicțiile unor ghicitori celebri din trecut – Nostradamus, Vanga, Wolf Messing și alții. Natura lor alegorică îi permite propagandei ruse să interpreteze declarațiile în modul în care are ea nevoie, explică The Insider.

Publicația notează că întoarcerea către ezoterism ajută la creșterea rating-ului emisiunilor politice: oamenii încearcă să înțeleagă ce se întâmplă prin intermediul iraționalului, deoarece explicațiile logice nu funcționează sau nu le convin. Este vorba despre „Z-extrasenzorialii” care sunt în serviciul propagandei ruse – a declarat Katia Maksimova, jurnalist și autoare de la publicaţia The Insider.

Parlamentul Lituaniei a declarat Grupul Wagner drept organizație teroristă

În tot acest timp, Rusia este tot mai izolată. continuă Seimul lituanian a aprobat în unanimitate o rezoluție, prin care Grupul Wagner este recunoscut drept organizație teroristă. Documentul precizează că compania militară rusă reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și celei publice din Lituania, relatează televiziunea lituaniană LRT. Deputații au anunţat că Wagner primește echipamente și arme militare de la Guvernul rus, iar mercenarii săi ar fi antrenați de ofițerii Serviciului de Informații Militare din Rusia, GRU. Rezoluția precizează că, de la începutul războiului din Ucraina, mercenarii Wagner au comis numeroase crime, inclusiv uciderea și torturarea civililor și lovirea țintelor civile, ceea ce poate fi echivalat cu acte de terorism. Rezoluția nu are consecințe juridice directe. UE are o listă unică de organizații teroriste, care nu include Grupul Wagner. Totodată, au fost impuse sancțiuni împotriva organizației și a fondatorului acesteia, Evgheni Prigojin. Wagner este o unitate militară neoficială rusă, care participă la operațiuni militare terestre în Siria, Africa și în războiul din Ucraina.

Luptătorii companiei sunt suspectați că au comis numeroase crime de război, inclusiv execuții. Creatorul și sponsorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, nu neagă aceste acuzaţii, deși nu le recunoaște în mod direct. Pe 26 ianuarie, Statele Unite au declarat Grupul Wagner drept organizație criminală transnațională și au impus sancțiuni împotriva a șase persoane și a 12 companii pe care Washingtonul le consideră asociate cu Wagner și cu Evgheni Prigojin. (Rador)