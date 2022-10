Putin, atacat de propagandiștii săi la televiziunea de stat rusă: „Războiul Moscovei în Ucraina este crud și sadic”

Câțiva propagandiști ruși, invitaţi la televiziunea rusă de stat, au lăsat moderatorii muți după ce au recunoscut că războiul Moscovei în Ucraina este „crud și sadic”, iar că ucrainenii nu pot fi „zdrobiți”.

„Mi-e teamă că te-ai dus pe prispa greșită”, a fost replica unui moderator, după ce un invitat a spus că „Nu înțeleg despre ce fel de ordine am putea vorbi, când le distrugem centralele electrice și infrastructura în Ucraina. Este cruzime și sadism, un război împotriva civililor”.

Printre invitați a fost şi istoricul Aleksandr Nikolaevici Sytin: „Problema este că legea internațională a fost încălcată, integritatea teritorială a unei națiuni suverane a fost încălcată pe 24 februarie. Aceste granițe ale națiunii suverane care au fost încălcate nu au fost granițele Rusiei. Cam asta e tot.

Până acum, nu sunt semne că cineva ar fi gata să încheie un acord cu Rusia, în legătură cu nimic. O grămadă de intermediari până acum este doar o grămadă și atât. Pentru Ucraina, concesiile teritoriale sunt văzute nu numai ca fiind imposibile, dar și inadmisibile.

Dacă acceptăm teza lui Vladimir Vladimirovici că suntem un singur popor, poate nu în sensul naționalităților din moment ce în mod clar suntem popoare diferite, ci numai în sensul că suntem foste popoare sovietice, în acea situație, este fără rost să anticipăm că poporul Ucrainei s-ar preda sau că ar cere guvernului lor să se predea pentru că sunt forțați să gătească șuncă la lumânare.

Meanwhile in Russia: several panelists threw some truth grenades at the stunned TV hosts, look how those angry propagandists pummeled the pundit who said that by destroying the infrastructure, Russia is waging a cruel, sadistic war against civilians. He won’t be invited back. pic.twitter.com/LiHdgED63C

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 29, 2022