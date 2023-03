„Xi Jinping controlează totul: el domină partidul, conduce armata și este președinte”. Interviu

Reporter: De ce China are acum o poziție mai asertivă față de Statele Unite?

Jonathan Sullivan: Se pare că există încă o încercare chineză de a crea o breşă între Europa și Statele Unite. Consider că în momentul de față se crede că perspectivele de întoarcere a relațiilor dintre China și SUA nu sunt bune, dar există mai multe speranțe de îmbunătățire cu Europa, care ar acţiona ca o contrapondere. Cred că aceasta a fost intenția „propunerii de pace” a lui Wang Yi pentru Ucraina. Dar, în același timp, poziția Chinei față de Rusia și Ucraina rămâne atât de echivocă încât va fi foarte dificil să câștige Europa.

Reporter: Pregătește Beijingul terenul pentru un conflict ipotetic cu Statele Unite?

Jonathan Sullivan: China și Statele Unite se află în mod constant în „conflict” cu privire la diverse probleme, dar nu văd nicio posibilitate de conflict militarizat asupra Taiwanului sau a altei zone în curând. Alegerile naționale vor avea loc în Taiwan în 10 luni, ceea ce ar putea duce la o schimbare a partidului la putere și la o relație mult mai promițătoare pentru Beijing cu Taiwanul. China a încercat deja să intervină în alegerile din Taiwan cu alte ocazii și, de obicei, există o reacție violentă din partea alegătorilor. Factorul care complică de această dată este viitoarea întâlnire a președintelui taiwanez Tsai cu președintele Congresului SUA, Kevin McCarthy, în California. Este mai puțin sensibil pentru ei să se întâlnească în Statele Unite decât în ​​Taiwan, dar totuși este probabil să existe un răspuns.

Reporter: Cum ați descrie conducerea lui Xi?

Jonathan Sullivan: Xi controlează totul: domină partidul, conduce armata și este președinte și controlează politica prin toate grupurile mici de conducere pe care le dirijează. Întregul Comitetul permanent și Biroul Politic sunt pline de loialiști ai lui Xi. Puterea lui este incontestabilă. Are puterea de a pune în aplicare marile planuri stabilite în primele două mandate: modernizarea socialistă, visul chinezesc, marea întinerire a poporului chinez, diplomația de țară mare, etc. Ceea ce știm din primele sale două mandate este că nu se teme să facă pași foarte îndrăzneți. Campania anticorupție a revendicat și pus sub acuzare sute de mii de funcționari; serviciul diplomatic a trecut de la un „minister al traducerilor” pusilanim la lupta pentru „puterea mesajului”, a dispărut sintagma „hide and bide” (ascunde-ți puterea, așteaptă-ți momentul – sloganul politicii externe în epoca Deng Xiaoping, nr) în favoarea „ascensiunii determinate”, și a înfruntat Statele Unite în ceea ce privește comerțul și orice altceva. Este clar că el favorizează un stil robust și activ care va continua și probabil se va accelera. China se confruntă cu un mediu internațional foarte dificil și cu provocări interne severe [în principal economice], astfel încât constrângerile impuse societății chineze nu sunt susceptibile să fie relaxate. Sursa: larazon.es.

Traducerea: Rador