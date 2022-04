Cel mai mare secret al lui Victor Pițurcă. I-a schimbat viața radical. “De foarte mult timp n-am mai mâncat“

Victor Pițurcă, în vârstă de 65 de ani, se laudă cu un aspect fizic de invidiat. Antrenorul care ultima dată a pregătit-o pe Universitatea Craiova a declarat că a luat doar un kilogram în plus de când a renunțat la fotbal. Acesta a mărturisit că îți poți tine greutatea sub control, chiar dacă nu mai ești jucător activ.

La fel ca și fostul său coleg din Generația Steaua ’86, Miodrag Belodedici, Victor Pițurcă se menține cu o alimentație sănătoasă și foarte multă mișcare.

„Am oscilat, am avut un kilogram sau două în plus, în minus. În general am mers pe greutatea mea normală. E important pentru sănătate, mi se fac observații din partea celor din familie. Pe mine mă interesează sănătatea mea, vreau să am o bătrânețe frumoasă! De foarte mult timp n-am mai mâncat (n.r. – fast food), când eram în Arabia Saudită mai mâncam. Acolo era în regulă, dar aici nu-mi aduc aminte să fi mâncat în ultimul timp!

Nu neapărat alergat, și pas întins… cam 8-10 kilometri. Cam ăsta e programul!”, a declarat pentru sport.ro antrenorul care a condus România la Campionatul European de tineret din 1998 și la Campionatul European din 2008.

Acesta s-a bucurat de un succes formidabil, inclusiv de 6 goluri în 13 meciuri la națională, Cupa Campionilor Europeni (1986), Supercupa Europei (1987).

Fostul jucător a participat la finala Cupei Intercontinentale, 0-1 cu River Plate, la CCE, Steaua – AC Milan 0-4. Cu toate astea, ultimul meci a fost în 1989-1990 la Lens, în Franța.

Victor Pițurcă, despre Vladimir Putin

Acesta nu și-a spus părerea doar despre o alimentație corectă și despre mișcare. Victor Pițurcă este convins că nu doar Vladimir Putin este în spatele războiului din Ucraina, ci toată Rusia.

„Mircea Lucescu este antrenor la un club din Ucraina şi trebuie să îşi facă meseria. Probabil nici nu a mai putut pleca. Am văzut şi că a vrut să fie alături de jucătorii săi şi e normal. E tragic ce se întâmplă, e tragic în secolul în care suntem acum, dar asta este situaţia. Cei care conduc lumea de data asta nu o fac bine. Şi nu cred că sunt de vină numai ruşii, numai Putin. Trebuie să se facă o analiză, să se spună adevărul. Cred că nu numai Putin e de vină şi Rusia este de vină. Este normal să ne temem”, a afirmat Victor Pițurcă.