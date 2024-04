Sport WTA Charleston. Gabriela Lee, calificare pe tabloul principal







Gabriela Lee (fosta Talabă) s-a calificat în tabloul principal al turneului de la Charleston, după ce a învins-o pe Astra Sharma în două seturi, cu scorul de 6-2, 6-3.

Gabriela Lee a învins-o pe Astra Sharma

Gabriela Lee a triumfat în meciul împotriva Astra Sharma, asigurându-și astfel locul în tabloul principal al turneului WTA de la Charleston.

Jucătoarea de tenis, clasată pe locul 313 în ierarhia WTA, a reușit să o învingă în două seturi pe Astra Sharma, care se afla pe locul 135 în clasamentul WTA. Meciul s-a desfășurat timp de o oră și 24 de minute.

Credit One Charleston Open este un turneu din categoria WTA 500 care are loc în perioada 1-7 aprilie. Competiția se desfășoară pe zgură verde și are premii totale în valoare de $922,573. Campioana en-titre este Ons Jabeur.

Cine se mai află pe tabloul principal la WTA Charleston

Pe tabloul principal al turneului de la Charleston, se regăsesc deja Ana Bogdan, care va întâlni în primul tur italianca Elisabeta Cocciaretto, și Jaqueline Cristian, care va juca împotriva unei jucătoare venite din calificări.

Danielle Collins, jucătoarea americană care tocmai a câștigat Miami Open, va începe turneul de la Charleston într-un meci împotriva spaniolei Paula Badosa. În primul tur la Miami, Badosa a eliminat-o pe Simona Halep.

La turneul WTA 250 de la Bogota, Anca Todoni, clasată pe locul 226 mondial, a ajuns în ultimul tur al calificărilor după ce a trecut în primul tur de sportiva din Mexic, Ana Sofia Sanchez, locul 281 în clasamentul WTA. Ca favorită a 11-a în calificări, Todoni s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4. Pentru a accede în tabloul principal, românca va juca împotriva Varvarei Lepchenko (SUA, locul 265 WTA).

Cine este Gabriela Lee

Gabriela Lee nu s-a numărat printre cele mai bune junioare din România, însă nu a acordat prea multă atenție acestei categorii. Cea mai înaltă poziție pe care a ocupat-o Gabriela în WTA a fost locul 203. La simplu junioare, ea a câștigat titlul la Tivoli Trophy Timișoara (Grade 3), pe zgură, acesta fiind cel mai important rezultat al româncei în perioada junioratului în această probă.

La dublu, Gabriela Lee a obținut două titluri. Primul, alături de Ana Bianca Mihăilă (din România), pe zgura egipteană la un turneu de categorie Grade 5, iar al doilea alături de compatrioata sa, Elena Gabriela Ruse, la un turneu de categorie Grade 2, pe carpet indoor în Moldova. Gabriela a făcut echipă la dublu, în proba junioarelor, cu Belinda Bencic.