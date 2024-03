Simona Halep, după eliminarea de la Miami. Câte puncte a obținut în primul meci după revenire

Simona Halep a pierdut meciul de debut, din primul tur al competiției de la Miami, după ridicarea suspendării pentru dopaj. Cu toate acestea, pentru participare, ea a fost recompensată cu puncte WTA și un premiu în bani.

Primul meci oficial al jucătoarei de tenis s-a încheiat cu o înfrângere. Simona Halep a pierdut în fața Paulei Badosa după aproape 19 luni în care a stat departe de terenul de tenis. Scorul înregistrat după o partidă de tenis care a durat două ore a fost 6-1, 4-6, 3-6.

Jucătoarea de tenis a revenit pe teren în turneul de la Miami, în baza unui unui wild-card oferit de organizatori. În primul meci, Simona Halep s-a confruntat cu Paula Badosa, din Spania.

Absența îndelungată din meciurile oficiale, din cauza suspendării pentru dopaj, s-a văzut în partida jucată. Simona Halep a cedat în fața Paulei Badosa, deși pentru o bună parte din meci i-a fost cel puțin egală, dacă nu chiar superioară. A făcut mai multe greșeli, a grăbit lovituri, iar acest lucru i-a permis adversarei să se țină aproape.

La începutul părții a doua a jocului, Simona Halep a acuzat dureri în umăr și a avut nevoie de îngrijiri medicale, la scorul de 5-3. S-a întâmplat după ce reușise să salveze o minge de set, obligând-o pe Badosa să închidă cu serviciul. Însă, Paula Badosa a reușit să se impună cu 6-4 în cincizeci de minute.

Setul decisiv a fost câștigat de jucătoarea din Spania, în ciuda unor dureri resimțite la piciorul stâng. Simona Halep a pierdut ritmul și a cedat cu 3-6, părăsind terenul epuizată. Evoluția din primul joc îi dau speranțe că ar putea recupera pe viitor.

La finalul meciului cu Paula Badosa, jucătoarea de tenis Simona Halep a fost recompensată cu o sumă de bani și puncte WTA. Chiar dacă a fost eliminată din primul tur, ea a primit 10 puncte. E drept că sunt insuficiente pentru a pătrunde în Top 1000 WTA, unde ultima sportivă clasată are 17 puncte.

Prezența în primul tur la Miami îi aduce și un cec în valoare de 23.250 de dolari. Dacă s-ar fi calificat în turul al doilea, Halep ar fi primit 35 de puncte WTA și un premiu de 34.500 de dolari.

De menționat că fondul de premiere pentru turneul de la Miami ajunge la 8.770.840 dolari.

FINALLY!!! After a year and a half way from the game, Simona Halep is officially back! She takes the court now for her R1 match against Paula Badosa. BAFTA SIMO!!! pic.twitter.com/1ruWwW5SMZ

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 19, 2024