Simona Halep, arătată cu degetul. Cine și de ce o atacă

Revenirea Simonei Halep în circuitul WTA nu este lipsită de critici. Cazurile de dopaj au revenit în atenția presei sportive, după ce românca a primit reducerea suspendării de la 4 ani la 9 luni, urmare a deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv(TAS).

Astfel, The Globe and Mail consemnează opinia cronicarului sportiv Cathal Kelly despre reducerea celei care a fost numărul 1 mondial în tenis, Simona Halep.

„Fostul număr 1 mondial în tenis, Simona Halep, a fost suspendată patru ani. Păcatele ei(...) un test pozitiv pentru un stimulent ilegal şi nereguli în paşaportul ei antidoping care sugerau o manipulare. Ca oricine altcineva pus în această situaţie, Halep nu a fost doar supărată. Ea a fost revoltată. A existat vreodată vreun sportiv care, atunci când este prins, să ridice mâna şi să spună: „Mi-au dat o grămadă de pastile şi le-am luat. Aşa că cine ştie?Pentru că asta ar fi mult mai aproape de adevăr. Halep se prăbuşea în clasamentul mondial. Simona Halep a făcut toate lucrările care au dus la suspendarea sa, este un fragment din opinia publicată de sursa citată.

Sportiva românca a precizat, într-un interviu pentru Antena 3, că nimeni din echipa sa nu i-a sugerat să ia substanțe interzise, deși s-a simțit trădată, decumpănită, după decizia de suspendare. Ea a precizat că echipa sa ar fi trebuit să verifice mai bine suplimentele pe care le lua, însă, „socul” a venit când a văzut testul de sânge, efectuat în România, despre care are și acum suspiciuni cu privire la veridicitatea acestuia.

„Când mi-au recomandat suplimentul am întrebat dacă sunt curate. Știam că nu am făcut nimic. A fost neglijență din partea echipei mele, ghinion pentru mine. Momentul în care am văzut testul de sânge, scris în limba română, am rămas șocată, dar știam că nu făcusem nimic. Am avut nevoie de două-trei zile să îmi revin”, a menționat Simona Halep, la Antena 3.